風電具發電優勢　投資綠能抓緊時機、迎合商機大未來

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富邦ESG綠色電力ETF成分股中的全球離岸風電龍頭沃旭能源，其建設的台灣首座大規模遠岸風場900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場，包括111座水下基礎、111條陣列海纜與3條輸出海纜全數完工，成功啟用兩座海上變電站及兩座陸上變電站，現正全力推動最後部分風機安裝。
隨著大彰化東南及西南第一階段離岸風場將邁入完工階段，長達25至30年的風場運維也將隨之展開，可供應乾淨電力約當100萬台灣家戶用電。沃旭已於2019年底已完成台灣首座商業規模離岸風場128 MW海洋風電，為最大股東（35%）。
沃旭在全球離岸風電產業擁有25%的市佔，從1991年在丹麥建置世界上第一座離岸風場起，已在歐洲、北美和亞洲建造超過1600座離岸風機，已建置的離岸風電容量可提供乾淨電力給950萬人使用，公司預期到了2030年將成長至3000萬人。
洪珮甄指出，風電發展的動力主要來自成本的降低，儘管歐洲的離岸風電發電成本，目前仍為每千度69美元，仍高於陸地風電和太陽能。但自2012年沃旭能源開始轉型至今，已下滑超過一半。未來在規模經濟下，成本持續降低，且日夜吹襲的離岸海風將比太陽能有更大的發電優勢。
此外，全球風能協會（GWEC）發布《2022年全球風能報告（Global Wind Report 2022）》指出，2020年全球新增風機（含陸域與離岸）裝置量高達60%來自亞太地區；同年全球離岸風電總裝置容量前三大市場為英國、中國、德國。2021年是全球風電行業第二好的一年，全球新增裝機容量僅落後於2020年的創紀錄增長1.8%。投產的海上風電裝機容量是2020年的3倍，使2021 年成為海上風電歷史上最好的一年，到2021年，其在全球新增裝機中的市場份額達到 22.5%。
綜上所述，洪珮甄建議，在風電產業前景日益樂觀下，後市可期，建議投資人可以留意相關標的，如富邦ESG綠色電力ETF追蹤的「ICE FactSet 全球綠能ESG指數」著眼參與全球綠色電力市場，與風能產業相關成分股約2成比重，可伺機布局該ETF以參與能源轉型商機。