需求給力！電動車受惠能源轉型　長線趨勢受景氣影響小

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馮紹榮表示，10月公布的電動車、電池、電池原物料、汽車電子等相關行業的財報，均顯示出電動車產業終端需求未因經濟擴張趨緩、地緣政治風險、貨幣政策調整而受壓抑，鋰電池、原物料、汽車電子、汽車製造等次產業整體需求維持強健。
馮紹榮進一步表示，原本市場擔心鋰礦價格維持高檔將壓抑電池銷量，進而衝擊獲利表現，但從全球最大電動車電池生產商的第三季財報觀察發現，淨利已超越上半年淨利總和，顯見電動車市場規模持續擴大與轉嫁成本奏效，使電動車電池廠得以戰勝景氣逆風。
另外，類比和嵌入式處理器晶片製造龍頭第三季財報也反映同樣情況，不僅第三季營收與EPS皆優於預期，營收更已連續6季寫下兩位數成長，顯見汽車電子需求依舊強勁，提供企業有力支撐挺過景氣反轉影響。
對於市場表現，馮紹榮指出，中國二十大後，港股走勢相對陸股弱勢很多，透過動態調整持股，並藉由網羅電動車電池、汽車電子上下游企業，放寬布局控制波動，不偏重單一次產業的策略，有助提升整體投資績效。現階段，建議投資人聚焦核心汽車電子相關題材，待市場對升息預期降低後，先前受市場過度反應的車用晶片股可望出現一波平反，相關次產業中，可留意滲透率持續增加的新能源廠、銷售良好的汽車電子廠，以及受惠擴充需求的設備廠商。
馮紹榮認為，有鑑於通膨今年基期很高，明年第一季通膨年增率創新高機率低；隨著通膨逐漸受控，升息幅度也會開始趨緩，研判目前利率在最大爬升期的末端，明年上半年有機會見到聯準會放鬆升息力道，成長股評價修正可望告一段落。擁有各國政策加持的電動車產業，可望持續受惠能源轉型商機挺過景氣逆風。