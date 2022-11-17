商總促進台港產業交流合作　為內需服務業注入新商機

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他進一步提到，香港是台灣密不可分的經貿夥伴，此次接待香港「樋熥支付」及「嚐高美集團」代表來訪，說明未來在台設點計畫，「商總很樂意扮演推手，提供相關落地資源協助，將好的品牌與技術帶入台灣，提升我服務產業競爭力。」
商總說明，「樋熥支付」是香港金融科技公司、專營電子數位支付系統，提供線上線下收款整合服務，且一台POS機就能串接所有卡片，帳戶明細一目瞭然，還能協助庫存管理，服務店家超過1萬個，未來將可協助台灣餐飲業、零售業、小店家等不同產業，解決多台支付感應卡片機器問題，提升營運效能與利潤。
至於「嚐高美集團」為香港提供中高端顧客越式、日式、中式及西式等各式料理的餐飲集團，發揮品牌聯盟策略，雖歷經香港社會運動及新冠疫情所造成的餐飲業黑暗期，業績逆勢成長，截至今(2022)年3月31日止年度收入按年增長超過45%，未來將和成功引進香港米其林一星「添好運」和新加坡米其林一星「了凡」品牌來台的「和億生活股份有限公司」合作，為台灣多元餐飲市場注入新活水。
此外，商總表示，新冠疫情衝擊全球近3年，「零接觸經濟」興起，為協助產業數位轉型發展，商總成立「科技與數位應用委員會」，由資深保險、銀行，以及金融科技專家劉先覺擔任主任委員，設立「協助投資發展處」，由香港商金通策略有限公司共同創辦人兼合夥人蔣光澤擔任執行長，此次透過Asymmetry Alliance策略投資團隊協助並促成「樋熥支付」策略融資。
「樋熥支付」余孟滔執行長也說，疫情改變消費習慣，看準支付時代來臨，樋熥推出Business Hub計畫，積極向海外拓點，2023年首站選擇台灣，提供台灣民眾便利的一站式支付系統服務，提升消費生活品質。