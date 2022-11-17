中職／兄弟封王優惠！2連霸全通路6折

▲兄弟封王優惠（圖/中信兄弟球團提供)
▲兄弟封王優惠（圖/中信兄弟球團提供)

記者吳政紘/綜合報導

2022-11-17 12:30:03

2022 BACK TO BACK！歡慶中信兄弟二連霸～商品全通路封王慶優惠！
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中信兄弟歡慶二連霸！商品全通路封王慶優惠全館６折回饋給一路以來不離不棄的百萬象迷。
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11/19(六)-12/3(六)中信兄弟封王慶期間限定
「B-SPACE」臺北南港旗艦店、臺中洲際直營店、「BROTHERS SHOP」中信兄弟網路商城全館商品６折！實體通路封王慶期間消費再抽球員實戰用品等多項好禮
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封王慶期間至「B-SPACE」臺北南港旗艦店及臺中洲際直營店，單筆消費結帳金額達600元即贈衝鋒旗一支，滿2,000元再送摸彩卷乙張！12月將於Twitch【中信兄弟官方頻道】節目中直播抽獎公佈中獎名單
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【商品封王慶優惠活動說明】
11/20(日)臺中場封王感謝祭當天球場商品部也將同步進行折扣及滿額贈活動
扭蛋、球員卡、簽名板、簽名球及加油道具等限定商品不列入折扣
網路商城活動期間將延長出貨時間，請各位球迷朋友見諒
衝鋒旗款式隨機贈送，恕不挑款
衝鋒旗滿600元送一支、滿1,200元兩支，以此類推
抽獎券滿2,000元送一張、滿4,000元兩張，以此類推
以上皆以單筆結帳金額計算
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＝＝＝＝＝＝＝＝注意事項＝＝＝＝＝＝＝＝
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封王慶期間商品六折後不再另行折扣
商品款式、尺寸以各通路實際販售狀況為準
✔️特價商品除商品瑕疵外，恕不受理退換貨
✔️可接受中信兄弟聯名卡之超象點及中信卡紅利點數折抵
✔️中信兄弟球團保有活動解釋與變更之權利
人潮眾多時，請各位球迷注意自身及財物安全。
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＝＝＝＝＝＝＝＝活動通路資訊＝＝＝＝＝＝＝＝
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「B-SPACE」中信兄弟南港旗艦店​
電話：(02)2785-7205​
地址：台北市南港區經貿二路188號1樓​
營業時間：11:00－19:00​
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洲際棒球場中信兄弟商品部
地址：台中市北屯區崇德路三段835號
11/20(日)臺中場封王感謝祭當天球場商品部也將同步進行折扣及滿額贈活動
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中信兄弟洲際直營店​
電話：(04)2422-4688​
地址：台中市北屯區崇德路三段835號​
營業時間：11:00－19:00（每週一公休）
11/21(一)與11/28(一)封王慶期間週一不公休，繼續為大家服務
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中信兄弟網路商城優惠期間：11/19(六)00:00－12/3(六)23:59

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