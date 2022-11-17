台股終場小跌2點！台積電跌2元、光學股抗跌點火

美股4大指數16日全面走跌，台北股市今（17）日開低走高，終場下跌2.12點，收在14535.23點，跌幅0.01％，成交金額新台幣2394.87億元。權值股台積電終場下跌2元，來到485元，其餘重要電子股如聯電、力積電、世界等抗跌，而今日盤面焦點為光學族群，其中大立光重登股王寶座，終場上漲逾8%，收在2315元。
受到零售巨頭百貨Target展望欠佳、記憶體大廠美光下修產能衝擊，美股道瓊指數16日下跌39.09點，或0.12%，收33553.83點；那斯達克指數下跌174.75點，或1.54%，收11183.66點；標普500指數下跌32.94點，或0.83%，收3958.79點；費城半導體指數大跌119.8點，或4.26%，收2690.8點。
受到美股走低拖累，台北股市今日開低走高，早盤最低來到14383點，午盤一度小翻紅至14545點，終場下跌2.12點，收在14535.23點，跌幅0.01％，成交金額新台幣2394.87億元。
晶圓代工龍頭、權值股台積電終場下跌2元，來到485元，跌幅0.41%以上。同樣為晶圓代工，聯電盤中翻紅，終場上漲0.77%，來到45.6元。世界先進午盤飆高，終場勁揚4.01%、力積電小漲0.29%。其他重要電子股熄火，如聯發科下跌約0.5%，鴻海則守平盤，南亞科、群創、友達、和碩、日月光跌0.1到3%。
今日盤面焦點為光學股，新鉅科、聯一光亮燈漲停，大立光勁揚8.69%，收在2315元，重登股王寶座，佳凌、華晶科、玉晶光、今國光、先進光、揚明光、亞光漲約2至7%。安全監控族群表現也搶眼，奇偶、哲固、陞泰、昇銳等多檔漲停。