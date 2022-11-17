台達電COP27同台西班牙政府談儲能　供強化電網韌性解方

▲台達電於COP27舉辦周邊會議，與西班牙Balearic和Canary島嶼政府代表，及美國知名能源智庫RMI的專家同台交流。（圖／台達電提供）
▲台達電於COP27舉辦周邊會議，與西班牙Balearic和Canary島嶼政府代表，及美國知名能源智庫RMI的專家同台交流。（圖／台達電提供）

記者許家禎／台北報導

2022-11-17 15:39:42

第27 屆《聯合國氣候變化框架公約》締約國大會（COP27）於埃及登場，台達電今年第15度積極參與，此次以「島嶼」概念策畫雙主軸議題，分別是「氣候減緩措施」與「生態調適理念」向國際發聲。在16日的周邊會議上，與西班牙Balearic和Canary島嶼政府代表，以及美國知名能源智庫RMI的專家，公司以自身的儲能方案及案例回應島嶼能源轉型所面臨的問題，呼應西班牙兩島發展能源轉型的需求，提供強化電網韌性的建構經驗，實體會議同步線上直播，吸引數百位國際氣候意見領袖關注。

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台達電子文教基金會執行長張楊乾表示：「隨著再生能源供電占比逐步提高，加速建構更具韌性的分散式能源系統是COP27熱門話題之一，此次周邊會議同台的兩個西班牙島嶼政府代表，不約而同地強調科技是實現能源轉型路徑的必要關鍵，台達身為節能科技的領導者，提出的儲能解決方案具有跳機救援、削峰填谷和解決供電瓶頸等功能，因地制宜協助電網穩定，透過金門和蘭嶼兩個島嶼實際案例向國際分享，如何借科技之力來提升電網韌性。」

周邊會議由台達基金會策題，邀請西班牙島嶼政府互相交流島嶼型能源轉型。Balearic島地方政府副主席暨能源轉型地區部長Pep Malagrava強調，再生能源佔全島電力來源比例要從2030年的35%成長到2050年的100%，這意味著再生能源裝置容量將以每年增加200MW的速度，在2030年前達到1600MW，需透過創新解決方案，像是將綠氫（Green Hydrogen）應用於儲能系統，或開發新方法使海上風能、波浪成為可利用之綠電。

而西班牙Canary島生態氣候和土地規劃局主秘José Antonio Valbuena Alonso也分享該島的能源轉型計畫（PTECan），並提出透過電網穩定性分析、預測能源需求、需求管理、分散式發電等方式來最大化再生能源占比，隨著能源計畫也創造了當地就業機會，培養綠領人才，提前預防擺脫能源貧困。

RMI全球南方項目負責人 David Gumbs則指出，發展中國家的小島常處於氣候災害最前線，過去40年間，加勒比海地區因天災損失1400億美元，災變突顯了電網穩定的重要性，亟需強化韌性。RMI作為國際性能源智庫意識到必須支援發展中國家加速能源轉型，才能避免重蹈已開發國家的進程，守護1.5°C的地球升溫底線。

台達電自2007年起長期參與聯合國氣候會議，定期帶回最新的國際談判動態和減碳知識，協助台灣緩解氣候變遷造成的環境衝擊。身為氣候變化綱要公約（UNFCCC）正式觀察員，台達基金會至今已經累積在聯合國氣候會議主辦或參與了18場交流活動，未來將持續透過提升能源效率的技術、厚待自然萬物的復育行動，實踐台達「環保 節能 愛地球」的經營使命。

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