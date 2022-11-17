台達電COP27同台西班牙政府談儲能　供強化電網韌性解方

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周邊會議由台達基金會策題，邀請西班牙島嶼政府互相交流島嶼型能源轉型。Balearic島地方政府副主席暨能源轉型地區部長Pep Malagrava強調，再生能源佔全島電力來源比例要從2030年的35%成長到2050年的100%，這意味著再生能源裝置容量將以每年增加200MW的速度，在2030年前達到1600MW，需透過創新解決方案，像是將綠氫（Green Hydrogen）應用於儲能系統，或開發新方法使海上風能、波浪成為可利用之綠電。
而西班牙Canary島生態氣候和土地規劃局主秘José Antonio Valbuena Alonso也分享該島的能源轉型計畫（PTECan），並提出透過電網穩定性分析、預測能源需求、需求管理、分散式發電等方式來最大化再生能源占比，隨著能源計畫也創造了當地就業機會，培養綠領人才，提前預防擺脫能源貧困。
RMI全球南方項目負責人 David Gumbs則指出，發展中國家的小島常處於氣候災害最前線，過去40年間，加勒比海地區因天災損失1400億美元，災變突顯了電網穩定的重要性，亟需強化韌性。RMI作為國際性能源智庫意識到必須支援發展中國家加速能源轉型，才能避免重蹈已開發國家的進程，守護1.5°C的地球升溫底線。
台達電自2007年起長期參與聯合國氣候會議，定期帶回最新的國際談判動態和減碳知識，協助台灣緩解氣候變遷造成的環境衝擊。身為氣候變化綱要公約（UNFCCC）正式觀察員，台達基金會至今已經累積在聯合國氣候會議主辦或參與了18場交流活動，未來將持續透過提升能源效率的技術、厚待自然萬物的復育行動，實踐台達「環保 節能 愛地球」的經營使命。