台灣夏普與禾聯碩合資　聯手強化空調產品銷售與服務

我是廣告 請繼續往下閱讀
而禾聯秉持著「服務至上」的精神，服務據點遍及全台，目前已設立14個自有服務站並持續積極拓點中，擁有逾百台的服務車、200多位售後維修及客服人員，完善的售後服務體系，以提供消費者最滿意的服務體驗。
台灣夏普總經理張凱傑在致詞中表示，夏普是國際性的百年品牌，在日本及海外，空調產品銷售也居於市場領導地位，近年受到疫情影響，搭載夏普獨家的自動除菌離子技術的空調設備，銷售更是倍數成長。而禾聯碩在台灣擁有完整的通路、密集的售後服務據點、高效益的倉儲物流系統，目前也是台灣地區空調銷售的主要自創品牌。
張凱傑也說，選擇與禾聯碩一起強強合作，可以提供給夏普愛用者，更快速、更滿意、更便利的購買體驗，提高品牌知名度及指名度。期望透過夏普與禾聯碩二家公司的合作，雙方先就品牌銷售、通路合作、維修服務等面向來強化彼此合作關係，未來也將透過合資公司「夏禾電器販賣」規劃進一步的深度合作。可以提供消費者更好更優質的空調產品與服務。
禾聯碩副董事長蔡柏毅也在出席記者會中提到，禾聯碩在台灣家電市場擁有數十年的豐富經驗，建構出綿密的銷售通路及全省自有的售後服務據點，再加上在地化優質的研發及工廠品質管理與製造能力，同時搭配全台灣最多的倉儲空間及高效的物流配送系統，禾聯碩整合綜效以奠定國產家電品牌龍頭地位。
禾聯具備在地化的研發及生產團隊，再搭配林口、台中、台南、高雄等高達數萬坪倉儲空間是家電業界倉儲空間最大。充足的貨源搭配高效的物流配送，成為銷售端最堅實的後盾。蔡柏毅表示，本次合作禾聯碩將透過合資公司「夏禾電器販賣股份有限公司」整合集團銷售通路、售後服務、物流配送等資源，全力代理販售有110年歷史擁有高科技、日本工藝的國際性品牌SHARP的空調及冷凍櫃商品，發揮日本夏普的品牌優勢以及空氣淨化技術，複製日本夏普的成功經驗、以及成熟的AIoT 服務平台，導入台灣市場，相信透過禾聯碩及夏普強強聯手一定可以創造業績高峰，共創雙贏。