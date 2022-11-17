特企／臺東原住民文創產業聚落 持續推動原住民系列課程
臺東的土地海洋孕育了七個原住民族群：排灣、魯凱、卑南、布農、阿美、噶瑪蘭、達悟，而各族群又擁有自身文化，自主、美麗精湛的工藝技術及傳承，形成各部落脈絡及使命。106年臺東縣原住民文化創意產業聚落（簡稱TTICC）正式啟用至今，以傳統原住民族文化元素與精神為基礎，保存傳統工藝與發展新創工藝、藝術設計為目的，持續推動臺灣原住民族文化創意設計產業發展。為能培養出在地更多文化創作人才，TTICC場域提供文創設計實驗空間、樂舞實驗空間以及農產實驗空間等三大部分，供原住民創作者進行平面設計與商品設計、增進及學習技能，臺東縣政府亦持續透過TTICC營運輔導計畫、規劃相關場域運用的系列課程。
今（111）年度輔導計畫系列課程之影像人才培訓計畫邀請TTICC新銳設計工作室–釜賴映像文化工作室林光亮負責人及2020屏東廣告創意節總評審獎–1985歐烜誌創辦人兼創意總監擔任課程講師，課程從基礎至進階一氣呵成，有當代影像序論、拍攝工具與器材介紹、腳本企劃與創作技法至軟體介紹與操作技巧等，共同帶領學員進行為期6天的課程，課程中學員們大展身手齊力完成拍攝，完成了二支於TTICC場域空間內拍攝的主題宣傳短片，相關影片皆已上架於官方TTICC–Youtube平台，想要一睹精彩畫面嗎？請上下列平台即可一睹為快！
TTICC–Youtube平台
https://www.youtube.com/watch?v=Ea-YQYtwxzA
https://www.youtube.com/watch?v=sQQgusdmp8s
相關活動資訊
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