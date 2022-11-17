新光三越耶誕城登場！全台北到南拍不完　AKIRA現身點燈

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新光三越於香堤廣場打造的《信義耶誕城》17米高銀白星願之樹以派對銀色系基調由百萬顆燈泡打造，周圍點綴象徵Y2K派對的DISCO閃耀球體，最上方是承載著希望凝聚的八芒星。於今（17）日邀請國民姊夫AKIRA化身點燈大使，點亮信義耶誕城，與民眾熱情迎接耶誕節的到來。
《信義耶誕城》搭配由金曲製作人侯志堅與燈光藝術家余明憲跨界合作的千場飄雪聲光秀，更首次結合AR實境體驗，透過手機就能直接與駕著麋鹿雪橇的耶誕老公公互動拿禮物。同時，星願之樹聲光秀將於每日下午5點至晚上10點、每15分鐘演出一場，史上最多達1,000場的國際級飄雪聲光秀為民眾帶來最時尚的耶誕景觀。
台北南西店《HOHOHO南西耶誕村》
心中山線形公園最美《HOHOHO南西耶誕村》降臨，新光三越與台北捷運公司合作，近10米高耶誕樹結合樹屋樹窗、雪地麋鹿等元素，打造夢幻北歐風情，以白窗頂與金色球燈點綴其中，伴隨耶誕歌曲襯托冬季氛圍；更首次邀請神秘嘉賓蒞臨HOHOHO耶誕村一起打卡拍照，在虛與實之間遊走，打造出AR奇幻體驗。外長達30公尺星光廊道上佈滿閃耀燈飾，宛如身臨在銀河之間被宇宙包圍著。
台中中港店《魔幻森林金燦耶誕城》
冬季最強約會聖地《魔幻森林金燦耶誕城》，10米高冰雪結晶的金燦耶誕樹，鑲著奢華香檳金鏤空菱格，駕著雪橇的奇幻麋鹿載著滿滿幸福與驚喜，穿梭在掛滿星光的圓拱幸福窗櫺與白雪森林中，與魔法幻影般的金燦耶誕樹流動幸福的金色光芒。還有綿延12米的絕美冰藍銀河光廊，串聯著萬顆LED星空隧道燈海，彷彿置身北歐冰雪王國的夢幻場景。
台南新天地
《流金夢境•北歐雪國耶誕》將13米高的流金心願樹結合環境永續發展的概念，使用2噸回收寶特瓶與10萬顆節能燈泡製作，閃亮燈光遍佈雪國，彷彿置身芬蘭羅瓦涅米，幸運的話可能有機會看到耶誕老人現身。還有絢麗的彩虹玻璃屋折射耀眼光影，象徵對夢想的繽紛期盼，在這裡所有的夢想都會逐漸實現，築夢的路上用相機記錄著每一步，用回憶盡收眼底；以及北歐耶誕意象的3米巨鹿，象徵和平與希望，讓人置身北歐耶誕氣氛。
此外，今年新光三越特別於耶誕節活動期間，針對各類型的送禮需求進行全方面的貼心服務，不論是送給自己、朋友，還是伴侶或家人，都可以用skm points兌換禮物傳遞最有感的祝福，不僅有iPhone 14 、日本酒獺祭經典禮盒、麥卡倫蘇格蘭威士忌；新光三越特別聯手擁有獨家賽事轉播權的新光影城，會員只要扣5,000點skm points即可兌換「新光影城FIFA世足直播派對入場券」。
而耶誕歡樂可不僅如此，今年在耶誕節前夕新光三越更聯手當紅人氣男團「原子少年」天王星、金星、土星、FEniX，要邀請會員於12/16（五）晚上7點在A11信義劇場一起參加「原子少年演唱會」，11/24（四）起只要開啟新光三越APP並至台北信義新天地點數專區，扣指定門檻skm points點數即可兌換「演唱會門票」，想要近距離接觸原子少年的粉絲們千萬別錯過！