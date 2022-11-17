宋仲基首吐心聲：想回到過去 工作跟《機智醫生》她戀愛
韓國男神宋仲基2022年唯一電視劇《財閥家的小兒子》即將開播，女主角由《機智醫生生活》的申鉉彬擔綱，她與宋仲基劇中飾演戀人，他們被記者問到感情戲細節，申鉉彬妙回：「本劇有著家庭、復仇、神祕等多種要素，其中也有愛情的元素，另外還有經濟史、時代劇等要素，觀眾可以像得到綜合大禮包一樣享受！」
本劇最大賣點就是「帶著前世記憶重生」，主演宋仲基、李星民、申鉉彬今記者會上被問到「會想回到過去嗎？」 宋仲基回答：「如果可以使用一次那種能力的話，我想回到本劇開拍前的時候，因為現在已經拍完了，覺得有些遺憾，也看到了一些由於我的不足而沒能呈現出來的部分，如果能回到從前應該就會做得更好。」李星民表示：「現在體力下降了很多，所以想回到20多歲時，感覺可以重新開始一些事情。」申鉉彬的答案則是：「我想和無法相見的人碰面，而且也就能再次見到我們家小狗了」。
《財閥家的小兒子》劇情描述為財閥工作卻被誣陷私吞資金而慘遭殺害的尹炫優（宋仲基 飾），意外重生到1980年代變成該財閥家的小兒子「陳導俊」，其後憑藉前世的記憶與知識，為了侵吞整個家族企業而成長、復仇的故事。本劇除了是由宋仲基主演、題材新穎之外，也是韓國電視台首次嘗試「一週播出三集」的電視劇而引起廣大韓劇迷關注。《財閥家的小兒子》11月18日起，每週五、六、日晚間11點獨家在friDay影音與韓國同天更新。