馬英九躺槍！高虹安：可能握到死亡之握 政治生涯才可怕
新竹市長大選不斷爆出爭議，新聞熱度遠勝台北市長選舉，深陷詐領助理費疑雲的民眾黨新竹市長候選人高虹安今（17）日參加網紅「館長」陳之漢直播，也有2.1萬人同時在線上觀看。她在專訪時開玩笑表示，可能是以前握到了前總統馬英九的「死亡之握」，現在的政治生涯才會如此可怕。
館長在節目開場請高虹安做自我介紹，以及一路走來的歷程，高虹安先是澄清網路上謠傳她的父母是國民黨黨國高層的說法，她提到，爸爸政治光譜偏綠、媽媽偏藍，小時候曾去過前總統陳水扁的募款餐會，戴過扁帽，因此沒有像網路上造謠說爸爸是國民黨的黨國高層，真的都沒有，是很普通的家庭，國中時拿到市長獎，接受馬英九頒獎，當時有握到了「死亡之握」。
高虹安戲稱，不知道是不是這個原因，影響到了現在的政治生涯，才會這麼地可怕。而她之後進到了北一女中，因為從小跟爸爸一樣喜歡打電腦，所以學習了很多資訊工程相關領域，所以才從師大再到台大，後來到資策會去美國念了博士。相信這段歷程，大家在媒體上看了非常多，好像一個人生實境秀，每天都是不停撥放。
高虹安感嘆，她參選後不斷被大大小小的側翼粉專抹黑，起初聽到「北一女事件」時，她只是哈哈大笑，沒想到後來被攻擊「靠特權關說進北一女」，澄清後又被造謠「不是北一女樂儀旗隊」，不斷澄清讓她非常疲累，甚至問自己「為什麼我要澄清」，連累倒了住院都要被指控浪費醫療資源。
新聞來源為Newtalk 新頭殼