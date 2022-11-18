Q3製造業產值呈年增　經部：電零組業成長為主要貢獻來源

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在資訊電子產業方面，電子零組件業產值續創歷年單季新高，是推升製造業產值成長的主要貢獻來源，其中，積體電路業受惠國際品牌科技新品備貨效應，加上高效能運算、車用電子等新興科技應用推升晶片需求，產值攀升歷年單季新高，年增43.83%。
電腦電子產品及光學製品業受惠資料中心相關設備需求暢旺，以及缺料情況改善，也帶動伺服器及網通設備產出增加。
在傳統產業方面，因終端市場消費動能減弱，產業鏈面臨庫存調整，業者調降產能因應，使得化學原材料業、基本金屬業產值分別年減18.54%及19.31%。
石油煤製品業則受惠國際油價續居高檔，以及業者致力於拓展油品外銷市場，產值年增47.52%。
機械設備業產值同樣呈年增，主要受惠於半導體廠持續擴增產線，但同時全球經濟景氣放緩，影響企業設備投資意願，加上木工機械、動力手工具等因外銷歐美訂單縮減，抵銷部分增幅。汽車及其零件業則受惠國內車市買氣熱絡、新車改款上市及料件短缺情況趨緩，產值也呈年增。
經濟部表示，5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用持續拓展，消費電子新品接續推出，皆有助於維繫台灣製造業生產成長動能。
然而，全球面臨高通膨及升息壓力，加上俄烏戰事未解、中國大陸持續動態清零政策等多重變數，均加深全球經濟前景更趨疲弱疑慮，恐進而影響台灣製造業生產表現。