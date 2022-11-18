時力正妹候選人私密片流出　吳佩芸：淚已擦乾不會被擊倒

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳佩芸昨晚在臉書發文指出，有鄉親傳訊問她，為何在網路上張貼自己的個人私密影像？擔憂將傷害到她的選情。吳佩芸找到該則貼文，發現有人冒用她的名義，在網路上張貼自己多年前的個人私密影片。
吳佩芸說：「看到的當下，我的心情瞬間跌落谷底，躲起來哭了一場，也對於人性頓時感到懷疑。」她問，難道只因為政治立場不同，就要被惡意散布個人隱私、私密影像嗎？
吳佩芸說，她要敬告惡意散播者，「你(們)確實影響了我的心情，但我不會就此被擊倒。我沒有做錯任何事，我會挺直腰桿，帶著鄉親的期待走完這最後一哩路」。昨晚她到南屯派出所報案並完成筆錄，警方已找到相關嫌疑人。
吳佩芸今（18日）在時代力量秘書長、律師陳孟秀陪同下，到台中地檢署提告。她表示這些影片是她4、5年前從政之前，和當時男朋友私密玩樂的照片，當時只有前男友持有，現在卻遭人冒用她名義，在網媒編輯露出，該個人網媒還在選前倒數8天、於多達457人的LINE群組中，散布她僅穿著內衣的影片。
對於媒體詢問是否單純情感事件？她激動說：「任何年輕女性都不該在未經許可下，私密影片被惡意編輯流傳，若發生在任何人親友身上，選前8天你會跟他說僅是情感事件嗎？」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110