兒權公約國際審查會議今落幕　發布72點結論性意見

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本次結論性意見分為前言、採取的後續措施和取得的進展、關切重點與建議。林萬億表示，審查委員會首先肯定我國兒少積極參與本次國際審查、肯定政府近年修正通過《自殺防治法》、《兒童及少年福利與權益保障法》、「2022-2024年國家人權行動計畫」、「兒少替代性照顧政策」，並將《民法》男女結婚年齡由20歲修正為18歲等努力。
此外，林萬億也提到，審查委員會對於兒童少年代表提出學校未能完全落實108課綱、師對生霸凌問題等表達關切；針對涉及兒童權利公約落實於我國推動情形，在政策、法令及執行等不同面向提出相當務實的建言，並且建議在各項公共決策中能夠落實兒少參與，包括課綱設計、環境健康政策、道路交通政策、城鄉發展規劃及數位人權計畫等。林也承諾，行政院將敦促各部會落實本次結論性意見，並於下次國家報告及國際審查會議說明辦理情形，再次接受各界檢驗
。
本次國際審查委員會成員包含聯合國兒童權利委員會前主席夏侯．依吉伯特．德克（Jakob Egbert Doek），另4名委員是蘇格蘭斯特拉斯克萊德大學榮譽博士奈傑爾．坎特威爾（Nigel Cantwell）、牛津大學武科維奇·薩科維奇教授（Vuckovic Sahovic)、澳洲墨爾本大學法學院教授約翰．托賓（John Tobin），以及英國貝爾法斯特女王大學社會科學學院教授勞拉．倫迪（Laura Lundy），國際審查委員們對於NGOs及兒少代表提出報告、與會說明及溝通交流，留下深刻印象，期盼此種互動模式可以促進兒童權利公約的實踐。