兒權公約審查今落幕　兒少提3點訴求：心健司長道歉下台

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今記者會一開始，就有10名兒少代表上台，據了解，是學生權利關注小組成員。起初主持人勸導可等問答時間再發言，並請工作人員協助處理，但政委林萬億則出聲制止，請主持人讓兒少發表意見。
發起學生聞英佐控訴，「審查委員想問的是為何兒少會產生自殺的念頭或動機，但司長的回應卻避重就輕，作為我國主責心理健康之最高政府機關，未能重視更未能察覺兒少群體在生活中所遇到的困境。當兒少在學校受到課業壓力、適應問題的時候，我們的政府在哪裡；又我們的兒少在家裡受到家庭關係不和睦、照顧功能缺失，無人可以傾訴的時候，我們的政府又在哪裡？」。
這群青少年提出三點訴求，首先是諶立中言論重創台灣兒少，喊話應召開記者會道歉，第二是諶立中一再失言，先前曾稱「不要烤肉，因為烤肉剩下的碳會造成自殺」，或是在太魯閣事件中關於心理師的失言，都應負起責任下台道歉，第三是喊話行政機關召開關於蒐集兒少心理健康議題兒少意見專案會議、展開系統性調查，形式如監察院啟動針對兒少性剝削的系統性調查。
最後10名兒少將抗議的手舉牌交給現場5名國際委員，也將蒐集到百餘名兒少意見紙條灑落台上，「我們在短短的一天之內蒐集到了約 100 份兒少想跟司長說的話，我們把這些話印出灑在政委林萬億面前，除了象徵兒少的意見散落一地卻未能被政府聽到，也象徵未能被政府接住就此墜落的孩子。」希望國家更重視青少年心理健康，便回到座位，讓記者會繼續進行。
對於兒少今日上午的陳抗行動，國際審查委員 Laura Lundy 也在後續記者會上回應，「心理健康相關的自殺率問題，我想剛剛這些青少年，說得比我更好更清楚，我們必須要把這些自殺的問題跟更廣泛的結構性問題，包括壓力、缺乏休息等等，連結在一起，所以謝謝剛剛幾位學生表達想法。」
林萬億也回應，「資料顯示，學生之所以會自殺，第一個是課業壓力、第二個是感情、第三個是家庭或親子關係衝突、第四個是同儕關係包括霸凌及校園暴力。這些是我們過去資料顯示出來，那天司長在這裡回答不夠精準，我們會請衛福部轉達再請司長跟大家說清楚，如果他自己沒把議題講清楚，他要說清楚。」
林萬億提到，「未來我們對於這個課題，衛福部心健司、教育部已經處理三級預防的方案，已經列入國家人權行動計畫，未來會落實來執行，包含學校、家庭、兒少，大家一起來預防學生可能發生的自殺。」