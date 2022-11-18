排擠玉書疑雲未歇！壯壯分享小故事 千位網友瘋猜答案
《全明星運動會》第四季黃隊傳出排擠、霸凌隊員林玉書，雖然她以「新聞內容並不屬實」否認爆料，粉絲仍洗版攻擊隊長壯壯、隊員鄭靚歆、劉心語。壯壯16日在粉專發長文向玉書暖心喊話，強調對方「不可能想傷害我們」，今（18日）一早再分享一則小故事，開放式結局讓網友紛紛猜測答案。
壯壯表示，想分享給大家自己近期聽到最有意義的故事，「我有一個朋友叫大支，有一天他心情很不好，所以他的一群朋友為了要讓他散心，決定要一起去露營，在玩樂的過程中，大支都還是一直悶悶不樂，不管是朋友講什麼笑話給他聽，或是煮好吃的東西吃，他都還是很難過，到最後大家都還是想不出辦法，不知道該怎麼辦...結果到了後來...大支突然自己笑了！有人知道為什麼嗎？」
貼文一出，吸引大批網友回覆，對於不少耍寶及暗諷意味的留言，壯壯皆回「錯、不是」，也否認文中的主角是影射玉書，有人提出「因為大支感受到朋友的用心，所以笑了」、「因爲愛」、「因為有大家陪著他」，壯壯說：「是，但不是答案。」截稿前未公布解答。
針對疑似排擠玉書掀起的輿論，壯壯前天發文表示，身為隊長的她責無旁貸，請外界不要再攻擊所有黃隊成員，「大家所關心的事件真相，並不會因為誰澄清了！而得到滿足，只會持續造成不可逆的傷害，讓幕前幕後所有運動會成員的努力化為泡影」，自己相信玉書也不樂見，同時表示「即使中途離開，仍是黃隊的一份子，怎麼可能想傷害我們」，希望玉書好好休養，找回健康和快樂，並呼籲大家支持玉書的新戲。（編輯：楊穎軒）