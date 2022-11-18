民團籲政府關注兒少困境　勿再犯「自殺高樓說」謬誤

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對此，台少盟理事長兼靖娟基金會執行長林月琴表示，據衛福部全國自殺防治中心統計，12至17歲青少年「蓄意自傷」趨勢從2014年逐年攀升，在2019年達到歷史高峰，多達52位青少年離世。監察院110年調查報告顯示，學生自殺死亡原因雖難以單一歸因，但經分析其中以「憂鬱症」及「其他精神疾病」為大宗，「感情因素」及「學校適應」亦為關鍵因素。
林月琴呼籲衛福部「除了阻止青少年登上高樓，請關注他為何喘不過氣」，進行完整且詳細的死因調查，並依調查結果進行相應措施，積極改善青少年自殺的問題。
人本教育基金會主任秘書陳志遠指出，兒童普遍壓力過大、休息睡眠不足，許多兒童遭受身心暴力、體罰、霸凌、言語羞辱或受威權高壓管理的苦悶等情形，才是教育部、衛福部、心理健康司應當關注的焦點。
他建議政府對所有青少年自殺事件展開死因回溯調查研究，調查應當要關注危險環境因素或結構性因素；政府在處理青少年自殺議題時，應當加強處理造成青少年情緒困擾的原因，例如兒少遭受身心壓力或課業壓力過重的問題，從源頭處理。
兒少代表聞英佐提到，希望政府正視兒少課業壓力狀況，不要去脈絡化，將兒少自殺歸因個人因素，心理健康司司長可以思考未來怎麼進行兒少自殺預防工作，不要再說出傷害兒少的言論。
另外，林月琴呼籲政府正面回應兒少預算失衡問題、即刻成立「中央數據蒐集單位」；找出友善兒少申訴管道的方法，以安置機構申訴為例，即使目前有「機構內部申訴」、 「地方縣市政府外部機制」、「衛福部再申訴機制」等三層申訴機制，但因部分安置機構的權威性管教模式，使兒少仍不敢申訴，並非社家署所舉例的將申訴箱放在機構即可。
針對事故傷害防制。林月琴提到，死因回溯乃質性的個案研討，不是委外分析死亡數據可取代，建議以具有代表性的死亡案例，作為改善結構性問題的基點。
林月琴質疑，在會議中，官員回覆國際委員時，提及行政院已推動一系列通學道路環境的改善計畫，但相關的會議資料卻未曾對外公開，導致民間單位無從追蹤查核，究竟是有做卻隱形，還是根本就沒做。
台灣同志諮詢熱線協會、台灣性別平等教育協會指出，政府對於LGBTI兒少數據的缺乏，導致在政策上未能回應其需求，建議政府研究調查，實際了解LGBTI兒少的生活狀況，並在政策研擬的過程中，納入包含LGBTI等弱勢兒少的主體意見。
陳志遠呼籲，體罰、霸凌、言語羞辱等身心暴力，不論程度，都不可接受，都應被禁止；處理不適任教師時，重點在於老師的行為嚴重程度，不能要求家長或孩子證明自己受到嚴重傷害；應以法律明定禁止家內體罰，刪除民法家長懲戒權規定，或調整為保護、教養義務。
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