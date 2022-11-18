台積電桃園擴廠　王美花揭對當地助益效果、稱是雙贏進程

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她說明，當既有的廠區不夠用時，自然要新設園區，針對擴廠，勢必要與地方政府多次討論溝通，共同合作推出，以經濟部的視角來看，台積電先進製程根留台灣，不僅能對台灣經濟發展有助益，更能彰顯台灣在全球的關鍵地位。
至於先進製程設廠，會對桃園帶來多大的效益，王美花提到，除了台積電本身以外，還可望帶出其他供應鏈廠，形成群聚效果，但光台積電的廠商，即有數千個上百萬年薪的家庭產生，同時也可望一併為周邊建築、食、衣、住、行等帶來繁榮。
她指出，當半導體設廠、先進製程流台不僅得以促使經濟發展，地方如高雄、桃園也很歡迎，「這是雙贏的進程。」
針對龍科三期擴建，王美花大力讚揚桃園市長鄭文燦，協助增加多條地下污水拉水管，讓地下的污水轉成大約十萬噸的再生水，供應三期擴建使用，「但污水下水道是很吃力不討好的工作，因為它在地下，一般民眾無感，但對城市進步非常重要。」
王時齊也提到，前總統馬英九執政時期，污水下水道為其最大政績，「國民黨照理來說應該會很歡迎，但針對此次擴建，黨的態度貌似不太正面，認為是拿台積電來當選舉籌碼。」
王美花露出一貫招牌笑臉表示，無論是先進製程上的突破，還是進一步的設廠問題，勢必都需要提前溝通、佈局，她贊同王時齊所說，全世界都希望能爭取台積電至當地佈局，回憶當時台積電規劃以22奈米及28奈米特殊製程為主，赴熊本設廠，「日本媒體連篇累牘」，她認為台積電不斷投資台灣、在台設廠，「是很幸福的，很多國家都流口水。」