全球電動車需求量大增　電池儲能ETF長短線都有戲

隨全球電動車需求量大增，中國電池出口量成長年增約8成左右。有專家表示，市場對鋰電池需求量增加，碳酸鋰價格來到每噸60萬元人民幣，創歷史新高，今年2月以來上漲55%，估因需求不減，價格將維持高檔，鋰價持續上漲也反映在相關公司的股價，估計未來中上游供應鏈走勢仍向上，靜待第四季財報出爐的同時，投資人不妨可將資金佈置於電池、儲能為題的ETF。
中信電池及儲能ETF經理人詹佳峯表示，全球主要國家相繼祭出減緩碳排放法案，歐美地區更有禁售燃油車的規劃，促使新能源車的需求量大幅提升，主要生產電池的中國大陸公布前十月進出口數據，鋰電池及太陽能電池出口量分別增長87.1%及78.6%，因中國電池大廠擁有亮眼技術，受到車廠的青睞，近期陸續有車廠與中國電池大廠簽訂合作協議，有利於推升中國電池銷量及出口量。
詹佳峯表示，電池級碳酸鋰持續攀創新高，加上工業級碳酸鋰、氫氧化鋰價格均有所上漲，鋰價格的上漲持續反映在鋰礦股，從第三季財報可看出，電池組裝大廠也將成本轉嫁至下游車廠，儘管車廠哀號電池成本占比過高，但電池又是電動車的必備裝置，電動車的銷量提升之下，電池需求量將會持續增加，估計電池及其原物料的價格將維持高檔水位。
詹佳峯表示，全球股市近期掀起一波補漲行情，具有長期趨勢的電池族群表現也相對亮眼，惟近期股市仍易受消息面影響，建議投資人布局具有長期利多趨勢的題材，像是電池、儲能族群，短期較抗波動，長線則具備十足的爆發力。