蕉農注意！補助一半保費　香蕉收入保險開賣

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農委會指出，今年度投保791件、投保面積661公頃，較110年度分別增加312件及252公頃，投保績效逐年成長，112年度更新增屏東縣潮州鎮等16個鄉鎮區試辦地區，其中屏東縣轄內全縣納保，鼓勵蕉農共同參與。
農委會表示，為加強宣導及精進保單內容，自去年下半年起已舉辦近百場宣導會，並到香蕉產區聽取農民、農會第一線人員建言後，依各地區近年產銷變動情形，酌予調整分區保險費及保障金額，不同區域可選擇每公頃15萬元至70萬元不等之收入保障額度，更貼近農民實際生產情形。
農委會指出，為回應農民需求，考量高屏地區多以種植春夏蕉為主，又該採收期間易受價格波動及颱風影響，因此除原保單內容外，特別針對高屏地區新增春夏蕉試辦方案，價格採2月至9月高屏地區青蕉產地平均價格，，供農民選擇投保，並續補助二分之一保費。
另為鼓勵專業農投保，農委會針對投保香蕉田區具產銷履歷、有機驗證或單一要保人總投保面積達3公頃以上蕉農，提高保險費補助比率至60%，部分縣市政府也有加碼補助，減輕農民負擔，希望更多農民參加香蕉保險。
農委會進一步說明，為貼近農民需求，去年起陸續放寬投保資格，簡化投保措施，如修正放寬「混種、間作不得投保」規定，蕉農種植密度符合當地慣行栽培常態即可，以及免除實耕者投保所需檢附租約等佐證文件，僅需明確填寫地號、地段及投保面積等即完成投保，並責成財團法人農業保險基金建置投保資訊系統，加速投保理賠作業進行，以便利農民投保。
農委會指出，因應全球氣候變遷日趨嚴重，農業經營風險相對提高，面臨的災害型態多元，期藉由保險機制，降低災害損失及維持穩定收益，並分散經營風險。截至111年10月底止，已開發27種品項、42張保單，呼籲農民朋友踴躍投保農業保險，讓農民收入維持一定水準，使營農生活更有保障。