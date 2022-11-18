中職／中職年度MVP是誰？德保拉、林立爭大獎

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年度最佳進步獎由樂天桃猿成晉、中信兄弟吳哲源、富邦悍將賴智垣競爭。成晉今年站穩一軍，單季出賽100場，115支安打、36分打點，打擊率0.316排名聯盟第四、23次盜壘排名聯盟第三，多項數據皆是生涯新高，是樂天桃猿不可或缺的先發戰力。吳哲源去年僅在一軍出賽1場，今年出賽34場其中15場先發，戰績11勝1敗，防禦率2.85，今年勝率高達0.917，並創下11連勝的紀錄。賴智垣今年出賽40場，拿下17次中繼成功，防禦率1.35，轉戰富邦悍將後獲得更多上場機會，各項數據都是生涯年，成為隊上值得信賴的中繼投手。
每位選手一生只有一次的機會，年度最佳新人獎今年是投手的天下，由味全龍陳冠偉、樂天桃猿許峻暘、統一7-ELEVEn獅楊孟沅競爭。陳冠偉今年下半季升上一軍，出賽49場，總計46局的投球送出61次三振，不僅出賽數提升，奪三振數也翻倍，拿下8次中繼成功、9次救援成功，防禦率3.13，是味全重要的本土後援角色。許峻暘今年常駐一軍出賽44場，51.2局的投球送出41次三振，拿下2勝1敗、8次中繼成功，防禦率2.09，最長連續12場出賽未失分，是樂天本季穩定的後援戰將。楊孟沅今年一軍出賽36場，30局的投球，防禦率4.20，今年多以後援角色登板，下半季曾臨危受命頂替先發，在4月拿下生涯首次中繼成功，生涯首勝也在5月開張，是球隊未來備受期待的左投牛棚戰力。
眾所矚目的年度最有價值球員今年競爭激烈，本土選手表現出色，樂天桃猿林立、黃子鵬繳出亮眼成績，將與力拚三連霸的中信兄弟德保拉爭奪最高榮耀。包辦打擊王、安打王、打點王的林立呼聲極高，140安打、14全壘打、83打點、打擊率0.335、22次盜壘成功，今年也獲選過2次單月MVP，穩定的打擊表現常常給予球隊適時幫助，是帶領樂天今年戰績領先的關鍵人物。黃子鵬是今年最為出色的本土先發投手，24場先發其中18場優質先發，並拿下12勝，投球局數158.2局創下個人新高，96次三振排名本土第一、聯盟第7名，防禦率2.33拿下防禦率王，相隔8年再度有本土選手奪下此獎項，今年表現有目共睹，成為樂天當家本土新王牌。蟬連兩年最有價值球員的德保拉，本季繳出14勝、158三振、防禦率2.44的成績，更是3度完投完封，拿下勝投王、三振王的頭銜，連續3年成績出色，今年將挑戰最有價值球員三連霸。