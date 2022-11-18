陳文茜問要我活還是等死 醫生14字解答「剩餘壽命」
64歲陳文茜2019年確診肺腺癌初期，開刀切除腫瘤後，調養一段時間才逐漸康復，沒想到，近來身體每下愈況，16日在臉書透露得了重病，下肢末端血管破裂、腦下垂體功能已死，今（18日）凌晨發文表示，問醫生要她活著還是慢慢送她走，對方回：「命裡有時終須有，命裡無時莫強求。」
陳文茜說，聳動的新聞標題把她寫成行將就木、快掛了，「天！這樣的關心繼續下去，萬一我還活個五年以上，是否乾脆宣佈自己只是殭屍復活？江西趕屍台灣版？」她說血管組織液跑到身體裡，血太濃造成血液循環不良，心臟只好跳得快，加速之後，人自然虛弱，有時到不了末稍，微血管就破掉，情況嚴重就要臥床，防止出血過多。
近期，陳文茜常到醫院施打白蛋白，胺基酸加上各種B12，維他命C、鎂等，她問醫師那是什麼？對方解釋一個是為了把她身上的水滲壓回血管，加護病房常用，另一個補充身體欠缺的維他命及各種腺素分泌，常用在安寧病房。
陳文茜聽完搞笑問醫生：「一瓶求生，一袋等死...這是要我活？還是慢慢送我走？」對方引用大陸文學作家林徽因的話回答：「命裡有時終須有，命裡無時莫強求。」意思要陳文茜對命運抱持隨緣的態度。
由於陳文茜不能打AZ、Moderna等疫苗，近年都窩在家過著隱居的生活，「閱讀的書籍變多了，世界周報要求更深入了，花種得更細心，古典音樂聽得更多了，連看月亮，都看得更入神，比起過去被外界左右時間、情緒的日子，我更喜歡如今無人問津的時光」。（編輯：楊穎軒）