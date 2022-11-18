防疫險虧、股債未實現損失900億 中信金提明年股利政策
中信金控今（18）日舉行線上法說會，受到孫公司中信產險防疫險理賠拖累，今（2022）年10月罕見出現虧損，不過，中信金總經理陳佳文說，累計今年來防疫險理賠提列143億元賠款，相關準備應已夠，11月也將啟動第三度增資，他預估，防疫險理賠已接近尾聲，明年最大利多就是防疫險風暴會過去，金控獲利表現會比今年好。至於股東最關心的股利政策，他說，即便台灣人壽至9月底未實現損失有8、900億元，考量中信金還有未分配盈餘1000億元加上資本公積，還是有發放股利能力，只是金額還要與主管機關溝通，2023年仍會維持穩定股利發放。
其實，中信產險已增資過二次共90億元，並將再啟動第三度增資，時間點落在11月，金額目前在做最後評估。陳佳文也談到，今年最大虧損來自防疫保單理賠，怎麼想沒想到會虧143億元，並已提列損失，目前確診率38%，應該已接近尾聲，尤其現在隔離與住院理賠沒了，未來防疫降級的話，143億元提存應該夠，即使不夠也是零星數字，明年最大利多，就是防疫險風暴會過去。
他也提到，明年最大成長動能來自銀行，目前中信銀的外幣活存是全台最大的，利差擴大即靠外幣活存，中信銀今年台外幣存放款都有10％成長，明年會穩定成長。陳佳文也看好大中華地區、東南亞、日本地區，日本沒有升息議題且解封後經濟會好轉，東京之星放款餘額近年下降，明年有機會反彈；東南亞外資投資上升快，經濟成長率超越中國，2022年東南亞存放款成長良好。
至於中國今年因清零政策沒解封，對經濟影響大，加上人民幣利率不升反降，但他覺得大陸經濟明年會比2022年好，中信上海分行前9月稅前純益也有20億左右創歷史新高，步步為營還是有機會。「2023年銀行獲利預估有機會創新高、壽險則持平。
對於股東最關心的股利政策部分，陳佳文指出，明年是否發股利是很現實的議題，今年股債市場下跌，截至9月底，帳上評價損失約有900億元左右，不過，中信仍有未分配盈餘1000億元及資本公積可作為股利來源，因此，還是有發放股利的能力，尤其銀行今年獲利可望創歷史新高，可上繳股利，壽險則無法上繳，只是可以發多少?還要等年底結算，並與主管機關溝通。