經濟學者揭露台版晶片法爭議　稱「公平性問題有待商確」

行政院於17日通過《產業創新條例》第10條之2和第72條修正草案，也就是外界俗稱的「台版晶片法」，針對擁有國際供應鏈關鍵地位與創新技術的公司，於研發及先進製程設備投資上，給予租稅優惠，內容包括提供研發前瞻技術支出25%的稅務抵減，以及購買先進設備5%抵減當年度應納營利事業所得稅額。
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針對台灣政府推出該項法案的原因，劉佩真提到，受到疫情、美中科技戰以及地緣政治變化影響之下，半導體已然成為重要的戰略物資，先前包括歐洲、美國、中國、印度、日本以及韓國等，皆陸續祭出相關半導體的扶植政策，甚至推出一定程度規模的基金，進行相關的投資補助，「必定會吸引全球主要供應商，前往當地進行投資」，當然台灣以台積電為主的供應商，更是各國爭相邀請至當地投資的首選。
有鑑於此，台灣為了要鞏固全球第二大半導體供應的地位，政府勢必要端出更為強而有力的政策，在此次修正條例中提到強化投資抵減力道，「我想對於台灣的半導體廠持續根留台灣，是有挹注的效果」，可望降低設廠或研發成本。
她判斷，「台版晶片法案」確實有助於台灣維持全球第二大半導體國的地位，且對於佈局全球的磁吸效應也會有一定程度的提升，未來藉由租稅減免的扶植政策、台灣本身半導體生產聚落的特質，以及人才扶植培育等，「我相信台灣半導體廠，依然會以在台佈局為重，且以他國為輔的策略，持續根留台灣，因此目前可視台版晶片法為利多的效應。」
王美花澄清「政府獨厚半導體企業」爭議 學者揭法案仍有其他問題
此外，「政府獨厚半導體企業」的議題，長期受到討論與爭議，經濟部長王美花日前也說明，草案沒有限制在半導體業，「只要是研發費用、研發密度達到一定規模，及有效稅率達一定比率要件者，均可申請」，從電動車、5G、低軌道衛星等產業都適用。
對於政府有意扶持台灣產業的創新與研發，吳大任也表示肯定，「這個發展方向是對的，但法案仍然有其他的問題。」他提到，台灣產業結構主要的特性為垂直分工，此特性擁有適合讓市場機制充分發揮的優勢，但同時也具有僅專注在單一項目以及無法整合的弱勢。
吳大任進一步說明，中小企業在台占比極高，加上研發或創新對企業來說都是一種高風險的投資，如果企業的規模相對小，且欠缺系統整合能力，創新的能力還有意願都會嚴重不足，「這是台灣企業特性較大的缺點。」
中小企業研發、創新量能不足 台版晶片法公平性引爭議
台灣的半導體產業發展好，一部分原因可歸功於與歐美產業形成互補，主要的創新與研發是品牌大廠在執行，像是蘋果公司的零組件代工可能由台灣負責，但美國大廠仍是主要的研發角色，因此台灣在技術上的進步，多數來自各國大廠的技術移轉。
吳大任表示，現在台灣政府看到產業結構主要的特性與弱點，並透過補貼的方式鼓勵廠商做更多的研發與創新，固然是個不錯的想法，「但此法難免有點像是為台積電量身定做」，台積電規模大、競爭力夠強，也累積了蠻多的創新量能，「對其補助未免錦上添花，反而是中小企業必較欠缺」，在研發、創新意願嚴重不足之際，反而需要政府在後強推。
再者，台積電的股東有7成以上是外資，此法等同於補貼外國人享受台積電的成功，「台積電做得很好，我們當然希望它繼續維持下去」，但若能有機會讓中小企業在創新研發上提升競爭力，「未來除了台積電或半導體，其他產業也可望表現卓越，領先全球。」
吳大任強調，往研發創新作為補貼目標是正確的方向，但政府應該要去思考的是，如何把相對弱勢的產業、企業變強，「此法嚴重的公平性問題，有待商確」。
另外，他也指出，進行研發抵稅的條件是研發金費要在50億以上，「這樣大的規模，試問台灣有幾家廠商可以做到」，至於在採購、設備可以抵免的部分，「先進設備」的定義也不明確，除了世代交替，設備、製程也不斷在更替，今年被視為先進的設備，到了明年或許不再適用，「所以這部分不能只是說說，可能要有更明確的說明」，他也提到，要定義清楚，當然也不是件容易的事。