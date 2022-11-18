主打65歲長者免費裝假牙政見 歐金獅盼長者露出滿意笑容
年底九合一地方選舉進入最後倒數計時階段，新北市無黨籍市議員候選人歐金獅今（18）日晚間舉辦「鶯歌請託之夜晚會」，表示自己是「艱苦人」出身，深知在社會打拼的基層民眾辛苦，也知道許多老年人因為缺牙不願意出門，更不敢露出笑容，所以這次選舉提出65歲以上民眾免費裝假牙的政見，就是希望看到長輩們露出滿意的笑容。
曾經擔任過兩屆議員的歐金獅表示，這次參選新北市第八選區議員，打著「一生懸命！為你打造希望城市」的口號，秉持「決定要做的事，就想做到更好」，向市民承諾，提出的政見一定說到做到。
歐金獅也談到，自己常在思考，到底選區所在地方需要什麼，是空降奇兵的政治新人？還是高學歷但全無經驗的政壇新兵？對地方陌生的外地政客，還是只問顏色、不見民意的政治人物？強調這裡需要的是具有市政經驗、願意一生為地方打拼，能夠代表地方的老師傅，希望大家能夠支持，讓在地的聲音被聽見。
名嘴余莓莓和王瑞德現身力挺助講說到，他們最佩服歐金獅的，就是他出身貧窮家庭，六歲就失去父親，打開泛黃的國小紀念冊，只有名字沒有照片，因為家裡特別窮，窮到沒有白襯衫、也沒有皮鞋，更沒錢拍大頭照。可是等他事業有成，願意回饋社會、回饋鄉里，讓老人可以免費裝假牙的政策，讓他們非常感佩。