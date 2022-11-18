李冠儀開箱2.5億富翁玩具 考500萬證照「口袋夠深才行」
藝人李冠儀拍攝個人頻道影片，不只駕駛時速0到100公里加速只要2.9秒超跑，還直接與世界最快輕型飛機對尬，讓她直呼超嗨。她透露油門還沒踩到底，眼睛還沒眨一下就100公里了。這部車的車主是南部蒜頭大王，跟她說要彈射起步才會快，李冠儀嚇傻：「不要啦！不是自己的車，萬一開壞了要幫你賣幾年蒜頭才賠得起啊。」
這次拍攝影片，吸引不少來自北中南的超跑車友助陣，除了有速度上的體驗，李冠儀還加碼送粉絲們，開箱4台市值1.2億的輕航機，讓粉絲們先睹為快，場面浩大市值超過2.5億。李冠儀也讚嘆：「以前有錢人買島買超跑買遊艇，但現在買飛機人人搶當阿湯哥，真是讓我們開了眼界。有錢人的生活真的是樸實無華。」
尤其全世界最快的輕型飛機「斯洛伐克SHARK鯊魚競賽機」，它以時速303公里穿越了長途，載著夢想前來台灣。外觀仿鯊魚的流線造型，體現時尚及運動感的設計，讓她忍不住讚嘆美翻了。她說：「一般輕型飛機大概要價幾百萬，但這台比別人多一個0，是幾千萬，從機體的用料跟設計還有自動駕駛，都讓人很驚艷。前後座椅配置讓自己感覺就像電影《捍衛戰士》的阿湯哥。」
因為拍攝這次頻道影片，李冠儀提前做了許多功課，她表示非常欽佩比利時少女Zara的勇氣，自己也很想考一張飛機駕駛員執照，只要上3個月到半年的課程就能拿到執照，覺得離夢想很近，加上現在輕型機都做得很安全，可以放心去圓夢。表示如果自己口袋夠深，也想嘗試，但還需要更努力賺錢才行，畢竟拿到執照課程大約費用100至500萬台幣。