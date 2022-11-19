林霈涵促設立「青年發展局」 打造青年永續發展宜居城市

▲ 台中市東南區市議員候選人林霈涵，挺青年拼未來，促設立「青年發展局」 。（圖／林霈涵競總提供）
▲ 台中市東南區市議員候選人林霈涵，挺青年拼未來，促設立「青年發展局」 。（圖／林霈涵競總提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-11-19 15:25:12

九合一大選合併「18歲公民權」複決投票，將於26日同步舉行。台中市東南區市議員候選人10號林霈涵，今日重申支持18歲公民權，並要建議市長盧秀燕，將臺中市「青年諮議委員會」提升到局處層級，以制定且落實執行完善的青年事務發展政策，打造臺中市成為青年永續發展的宜居城市。

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選舉進入倒數黃金週，林霈涵忙於掃街拜票仍不忘與年輕人對話。林霈涵繼在大魯閣新時代廣場，為18歲公民權街頭開講後，今日在南區最高學府「國立中興大學」校門口，向多位青年代表表達她對青年發展的願望和政見。

林霈涵表示，老年化及少子化時代來臨，為了讓年輕世代能夠積極參與社會發展與責任。她支持18歲公民權，並且重視「新世代對話」與「舊經驗傳承」的價值，同時也希望讓青年世代能看見未來所應承擔的責任與價值。

為了讓年輕世代有更大的發展機會，一向重視青年未來的林霈涵認為，臺中市應即刻推動設立「青年發展局」，從制度面來執行與落實青年政策，而不只是口號，未來她將全力向市長盧秀燕建議，將原本臺中市「青年諮議委員會」提升到局處層級，以利制定完善的青年事務發展政策，並推動執行。

林霈涵說，未來的臺中市「青年發展局」，應制定創業就業、居住文化、學習教育、運動娛樂、國際接軌等五大發展面向，提供青年發展的機會與協助。「創業就業」可透過產官學界合作，建置企業媒合平台，並爭取與產學共同定期舉辦就業博覽會，開闢青創基地，整合青年創業就業資源。「學習教育」是開辦各類學習課程，培養第二專長。

「居住文化」是推動「居住無憂」，設立青年購屋相關課程及成家貸款諮詢服務，提供租屋補助線上即時服務，讓年輕人以平價即可租得居住與創業場所。「運動娛樂」是建立運動競技活動，發展電競產業和元宇宙等高科技媒合平台，提升青年科技培育實力與就業機會。至於「國際接軌」，林霈涵建議每年舉辦青年參與公共事務論壇，對於地方需求與國際發展趨勢推動前進式青年政策。


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