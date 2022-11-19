金馬59／李玖哲獻唱緬懷影視人！一開口逼哭網：歌挑超好

第59屆金馬獎頒獎典禮今（19）日晚間7點在台北國父紀念館舉辦，這次請來「金曲歌王」李玖哲獻唱組曲《In Memoriam》（拉丁文：意指紀念）來緬懷所有替影視界貢獻付出的幕前幕後人員，包含顧寶明、明金城、蔡頭、脫線、巴戈、陳松勇、劉引商等多位影視人員。 我是廣告 請繼續往下閱讀 今年金馬獎「年度臺灣傑出電影工作者」頒給今年4月因血癌離開人世的爆破特效師陳銘澤。接著再由李玖哲進行串場表演，一開始先以清唱詮釋《I Will Always Love You》（我將永遠愛你），最後再以《Will You Remember Me》作收，情緒一次爆發，隨著背後大螢幕上，一一出現的已故人剪影，再搭配李玖哲的深情歌聲，不僅逼哭現場不少來賓，更獲得網友一致好評，「他唱英文就對了，清唱真猛」、「收音太棒了啦」、「超好聽感動QQ」、「天啊！好多資深演員」、「人跟歌挑得好，真催淚。」▲李玖哲開頭僅有鋼琴伴奏，清唱經典歌曲《I Will Always Love You》。（圖／台視提供）第59屆金馬獎頒獎典禮暨星光大道觀眾敬請鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播，海外除了新加坡（Hub都會台）馬來西亞（Astro）各有當地電視台直播外，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube同步觀賞，更多資訊請見官網典禮資訊。（編輯：詹鎰睿）金馬59／謝盈萱開場表演「評價超兩極」！鄉民狠批：難聽金馬59／打敗楊麗音！75歲黑馬林詹珍妹奪「最佳女配角」金馬59／胡智強封「最帥新人」 行頭靠傅孟柏1句話搞定金馬59／張照堂獲「終身成就獎」！愛徒黃信堯：我很激動