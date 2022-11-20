全台「六大芒草秘境」！最後賞芒時機　秋意濃濃超浪漫

▲每年10、11月秋日時節，是賞芒的最佳時機點，隨手一拍秋意氛圍感百分百。（示意圖／取自photo AC）
▲每年10、11月秋日時節，是賞芒的最佳時機點，隨手一拍秋意氛圍感百分百。（示意圖／取自photo AC）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-11-20 08:52:51

白色芒草隨風搖曳，就像銀雪覆蓋在山頭，這是台灣每年10至11月期間限定的芒草季美景，隨著2022年底將至，還沒拍到秋意濃濃的芒草美景嗎？《Social Lab社群實驗室》追蹤近一年內「芒草」話題的網路聲量表現，推薦網友熱議的六大芒草秘境，隨手一拍氛圍感滿滿！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲秋日限定美景「芒草秘境」，推薦六大秘境把握最後賞芒時機。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
▲秋日限定美景「芒草秘境」，推薦六大秘境把握最後賞芒時機。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
觀察網友熱議的芒草景點，發現許多民眾最先聯想到的是位於台北的「陽明山」，陽明山國家公園內不少地點都生長著芒草，其中「小油坑」與「擎天崗」最為熱門，有網友說道「小油坑附近的芒草因吸收到硫磺氣體，會呈現夢幻的紅色，跟一般常看到的白色芒花非常不同」、「在11月芒草季來時，這裡也是熱門婚紗拍攝景點」，表示小油坑獨特的紅色芒草十分夢幻。

此外，同樣位於北部的「草嶺古道」也是芒草熱門景點，有長期探訪的旅客分享「從埡口涼亭往下看最美，芒草配海景超讚的」、「每年都會舉辦芒花季活動，可以到轄區內的鄉鎮進行體驗」，稱讚草嶺古道的規劃相較其他景點來得更加豐富；而與草嶺古道相近的「不厭亭」也備受關注，有部落客提及從不厭亭往下看，可以看見被稱作「寂寞公路」的102縣道，並說道「芒草搭配蜿蜒的公路，有著蒼涼的感覺，濃濃的秋意」、「美到汽車廣告都在這裡拍」。 

另一方面，除了北部多處的賞芒景點，位於台中新開放的「中央公園」可以說是中南部都市朋友的福音，不少在地人紛紛留言「走近看芒草高度還滿高的，好像進入到秘境一樣」、「步道旁一片片白芒芒的芒草，看了心情好舒暢」，並讚道「終於不用再跑到山上了」，表示運用空閒時間就能欣賞到郊外美景，實在是一大享受。 

被選為最熱門的陽明山芒草秘境，陽明山國家公園也曾在粉專為大家科普芒草的3個秘密，在欣賞芒花花海之前，大家不妨來補充幾個有關芒草的小知識吧！

1、 芒草的葉子會割人？

不少人都有被芒草割傷過的經驗，但其實只要順著葉子尖端摸就不會被它葉緣的尖刺給割傷喔！走步道時建議穿長袖以免被芒草割傷。

2.、陽明山的芒草是哪一種呢？

在陽明山的芒草大多為「白背芒」是種非常堅韌的植物，常生長於其他植物不能忍受的環境，像在小油坑的後火山地質景觀附近，就有很多的芒草喔！

3、 芒花除了好看以外，還有哪些妙用呢？

白背芒與早期陽明山地區農家的生活息息相關，葉子可以做繩、花穗桿可以做掃把，不但可以餵牛還能當屋頂建材，供人遮風避雨。


秋冬賞楓季來了！全台「十大必衝景點」　冬螢圍繞成首選

好市多黑色星期五備戰！搶購祕訣一次看　盤點歷年爆品

心想事成！2022尾「4星座」運勢開外掛　名利雙收好時機

熱血瘋世足！餐酒館「球賽轉播趴」　啤酒499元無限暢飲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀