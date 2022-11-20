全台「六大芒草秘境」！最後賞芒時機　秋意濃濃超浪漫

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，同樣位於北部的「草嶺古道」也是芒草熱門景點，有長期探訪的旅客分享「從埡口涼亭往下看最美，芒草配海景超讚的」、「每年都會舉辦芒花季活動，可以到轄區內的鄉鎮進行體驗」，稱讚草嶺古道的規劃相較其他景點來得更加豐富；而與草嶺古道相近的「不厭亭」也備受關注，有部落客提及從不厭亭往下看，可以看見被稱作「寂寞公路」的102縣道，並說道「芒草搭配蜿蜒的公路，有著蒼涼的感覺，濃濃的秋意」、「美到汽車廣告都在這裡拍」。
另一方面，除了北部多處的賞芒景點，位於台中新開放的「中央公園」可以說是中南部都市朋友的福音，不少在地人紛紛留言「走近看芒草高度還滿高的，好像進入到秘境一樣」、「步道旁一片片白芒芒的芒草，看了心情好舒暢」，並讚道「終於不用再跑到山上了」，表示運用空閒時間就能欣賞到郊外美景，實在是一大享受。
被選為最熱門的陽明山芒草秘境，陽明山國家公園也曾在粉專為大家科普芒草的3個秘密，在欣賞芒花花海之前，大家不妨來補充幾個有關芒草的小知識吧！
1、 芒草的葉子會割人？
不少人都有被芒草割傷過的經驗，但其實只要順著葉子尖端摸就不會被它葉緣的尖刺給割傷喔！走步道時建議穿長袖以免被芒草割傷。
2.、陽明山的芒草是哪一種呢？
在陽明山的芒草大多為「白背芒」是種非常堅韌的植物，常生長於其他植物不能忍受的環境，像在小油坑的後火山地質景觀附近，就有很多的芒草喔！
3、 芒花除了好看以外，還有哪些妙用呢？
白背芒與早期陽明山地區農家的生活息息相關，葉子可以做繩、花穗桿可以做掃把，不但可以餵牛還能當屋頂建材，供人遮風避雨。