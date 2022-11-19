市議員候選人林依婷廟口開講 名嘴站台懇請選民集中選票
選舉前最後的黃金周末，台南市南區、安平區市議員候選人林依婷，晚間在灣裡萬年殿舉行「廟口開講」，名嘴王瑞德特地南下站台，現場湧進逾千名街訪鄰居到場聽講，林依婷眼角泛著淚光向在場群眾拜託幫忙催票，獲得民眾的熱烈回應。
第9選區(南、安平區)市議員候選人林依婷擁有英國新堡大學媒體公關碩士的高學歷，畢業後返國即加入市長黃偉哲團隊，協助市政宣傳，擔任「市政三分鐘」主持人，後來更受市長黃偉哲提拔，擔任台南市政府副發言人，用謙卑的心走訪台南37區，從市政陌生人轉變為最懂市政的副發言人。
南、安平區市議員候選人林依婷表示，從初選走過了4百多個日子，從陌生巷弄走到熟悉，走過之處受到南區民眾的親切問候及鼓勵，若遇見民眾的拜託之事，也認真的記下尋求解決途徑，非常感謝陪著一路走來的競選團隊給予最大的鼓勵，她也許下承諾這場選舉要宛如嘉年華會一樣，充滿歡笑及正面，不會去攻擊對手，對手的攻訐也不予回應，希望能創造選舉的新氣象。
林依婷說，拒投票日僅剩6天，坊間謠言四起說林依婷民調已進入安全當選名單了，可以配票給其他候選人，這是錯誤的訊息，一定要集中選票力挺林依婷，讓首次參選的青年軍林依婷能順利進入議會繼續為民眾做事，承諾當選後將在灣裡設立服務處，為民眾做更多的服務，再次拜託大家，不要分票必須集中選票支持林依婷。