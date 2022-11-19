魔獸首戰「神逆轉」Wendy嗨曬辣照！加碼電豹女狂跳影片
「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今（19）日代表桃園雲豹首次出賽，繳出38分25籃板9助攻4阻攻的全面數據，帶領球隊以120:115「神逆轉」贏球，讓全場嗨翻。對此，桃園雲豹職籃啦啦隊「Leopard-Girls」電豹女成員林宛璇（Wendy璇璇）也開心PO出辣照，並加碼電豹女激動狂跳的影片。
Wendy在IG發文，表示「桃園永豐雲豹主場開幕戰贏球啦，今天真的太太太太太太太精彩了，原本輸二三十分到最後平手延長賽反敗為勝！真的太好看了！緊張又興奮的一天」，她也不忘感謝球迷朋友，「感謝超多球迷來支持也支持我們電豹女，明天主場繼續加油」。
Wendy也PO出在場邊拍的制服辣照，她雙手比出「爪子」手勢，曬出C級深溝、平坦小腹和白皙長腿，並加碼電豹女成員們的合照和在後台開心狂跳的影片，只見影片中所有電豹女因為贏球興奮大叫，「養眼」畫面讓人看得臉紅心跳、目不轉睛。
此外，Wendy也貼心附上電豹女開場的精彩表演，影片一出，網友也紛紛留言，「從落後到逆轉打到OT到贏，真狂」、「魔獸+電豹女+宛璇真香～」、「太辣了」、「水水水」、「一定是有妳的加持，魔獸下半場整個硬起來打」、「明天繼續加油，明天見」、「辣長腿太美啦」。（編輯：郭佩蓉）