金馬59／謝盈萱神還原《咒》經典畫面！超狂演技嚇壞全場

▲謝盈萱擔任入圍最佳劇情片《咒》的引言人，「神還原」《咒》的經典畫面，短短2分多鐘，讓網友狂讚「太強了」。（圖／翻攝自謝盈萱FB）
▲謝盈萱擔任入圍最佳劇情片《咒》的引言人，「神還原」《咒》的經典畫面，短短2分多鐘，讓網友狂讚「太強了」。（圖／翻攝自謝盈萱FB）

娛樂中心／綜合報導

2022-11-19 23:33:572022-11-19 23:51:13

第59屆金馬獎頒獎典禮今（19日）晚7點在台北國父紀念館舉行，本屆典禮主持人由金鐘視后、金馬影后謝盈萱獨挑大樑。在典禮中，她擔任入圍最佳劇情片《咒》的引言人，「神還原」《咒》的經典畫面，短短2分多鐘，讓網友狂讚「太強了」、「盈萱女神好讚」、「我會嚇死」、「真的好恐怖」。

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▲謝盈萱穿著深藍色禮服，貴氣又不失優雅。（圖／NOWnews攝影中心）
▲謝盈萱在典禮中神還原電影《咒》的經典畫面。（圖／NOWnews攝影中心）
典禮廣告結束後，只見謝盈萱獨自一人默默坐在椅子上，在黑暗中起身，按下前方的攝影機，這時，燈光也照在她的臉上，她一臉蒼白，配上身後滿滿的咒語背景，馬上讓人想到入圍最佳女主角的蔡亘晏在電影《咒》的開場畫面，現場觀眾們也秒懂這個「梗」，全場笑翻、掌聲如雷。

▲謝盈萱擔任金馬59主持人。（圖／金馬執委會提供）
▲謝盈萱擔任金馬59主持人。（圖／金馬執委會提供）
謝盈萱不受影響，擺出害怕的臉對著鏡頭說「你們相信祝福嗎？我叫李若男（蔡亘晏 飾），6年前曾經觸犯可怕的禁忌，為了拍攝，破鬼特攻隊的阿東阿原不在了，我的女兒朵朵也不在我的身邊，我不是一個好媽媽，但是我真的想要把她接回來，最近真的發生太多奇怪的事」。

語畢，她轉向觀眾，現場氣氛相當驚悚，「不行，我不能再講下去了，再講下去，還沒有看過電影的觀眾就要被我破梗了」，全場哄堂大笑。她接著說，「暴雷了，截至目前為止，我們已經拿到了2個獎項，好樣的」，並用手指比YA，「不知道，我會不會有機會拿到最佳女主角獎，不行，火佛修一，不要笑，不要笑」，甚至比出《咒》的邪教手勢，一字一句都鋪滿梗，模仿女主角蔡亘晏模仿得超像，讓人雞皮疙瘩掉滿地。

▲謝盈萱比出電影《咒》的邪教手勢。（圖／翻攝自MyVideo影音隨看YouTube）
▲謝盈萱比出電影《咒》的邪教手勢。（圖／翻攝自 MyVideo影音隨看YouTube）
PTT網友看了也狂讚，「太酷了」、「真的好讚」、「沒看過的都很有fu」、「好像XDD」、「我會嚇死」、「真的會被謝盈萱笑死」、「第一句出來雞皮疙瘩就起來了」、「這段滿分，謝盈萱好強啊」、「嚇瘋」、「太強了，這次當主持人也蠻忙的XD」、「謝盈萱真的好強」、「XDD火佛修一」、「我要瘋了哈哈哈哈」、「真的好恐怖」、「謝盈萱怎麼什麼都會」、「真的好會演」、「這段是本屆經典了」、「《咒》真的很棒」、「笑死」、「有夠強，竟然是現場」。（編輯：郭佩蓉）

▲謝盈萱神還原《咒》的經典畫面，讓PTT網友狂讚。（圖／翻攝自PTT）
▲謝盈萱神還原《咒》的經典畫面，讓PTT網友狂讚。（圖／翻攝自PTT）

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