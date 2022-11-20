謝盈萱7套戰服登金馬獎！「影后級主持」超神 觀眾狂讚
第59屆金馬獎19日圓滿落幕，這次典禮上聚集了眾多巨星，來自台、港、南韓、新加坡甚至日本的影人都前來共相盛舉，而這次典禮由影后謝盈萱獨挑大樑主持典禮，整體表現可圈可點，獲得觀眾高度讚賞，其中，一連從星光大道到主持典禮過程，一共換了7套華麗禮服，搭配獨特的「影后及主持」，廣受好評。
從紅毯開始，謝盈萱以一身星空晚禮服走紅毯，貴氣又不失優雅驚艷全場，接著典禮開場時身穿紅色無袖的禮服，開場幽默自嘲上回金鐘獎出糗的事，透露「今天絕對不會再說出任何『F』開頭的英文單字」笑翻全場。
隨後謝盈萱介紹完入圍者和受邀外賓之後，竟然「開全麥」Live演唱陳奕迅的《謝謝儂》，又唱又跳被網友大讚宛如是「紅磨坊表演」；接著謝盈萱依序換上黑色西裝套裝、深色亮片禮服、銀白色露肩禮服、拼色外套以及黑金亮片禮服，整場典禮包括星光大道，一共有7件戰袍之多。
其中最引人注目的莫過於，謝盈萱直接在舞台上上演電影《咒》經典橋段，模仿女主角蔡亘晏鏡頭前恐懼訴說經歷，也比出電影「火佛修一」的核心手勢；而在介紹《白日青春》時念出新人導演劉國瑞的心聲，由於自身也是優秀演員，透過「演技串場主持」，讓不少網友大讚有創意，堪稱是「影后級的主持現場」。
金馬獎播出之後，不少網友紛紛在PTT大讚「有誰可以超過謝盈萱我就問」、「這真的超狂，能唱能跳能演戲能主持.....明年誰還要接」、「想找謝盈萱主持的人要加薪！真的是太棒的典禮了」、「《咒》那段真的很強！太厲害啦！」、「幽默自嘲又不失格調，禮服都超美的，我愛謝盈萱」。（編輯：張嘉哲）