北埔鄉政見會 周江杰：需求反應式公車解決偏鄉交通問題

周江杰表示，在北埔、峨眉，民眾需要解決交通的問題，如果自己家裡沒車，住在北埔、峨眉，就等於沒有腳。
周江杰說，現在中央有許多相關計畫，尤其是需求反應式公車，面對資源比較匱乏的鄉鎮區，現在有2.0計畫，期待北埔鄉公所以後跟他主政的新竹縣政府合作來跟中央好好談。
周江杰指出，具體的作法，現在需求反應式公車2.0計畫可以提供鄉親跟長輩，類似在社區協會裡頭經營一個車行，只要車輛是合法、司機是合法，路權中央會開放，提供經營類似現在大家所熟知的車行的服務，補助可以爭取到八成政府相關的補助案，鄉親長輩打個電話，車子到家裡接人去你想要去的地方，車資中央會補助。
周江杰也認為，新竹縣發展的腳步，在新竹市逐漸往前大步邁進的時候，包括北埔、峨眉，整體新竹縣的腳步，似乎都慢了下來，北埔、峨眉擁有非常好天然環境、人文素養、古蹟建築群非常密集，希望讓全台灣觀光客都來玩，甚至在產經結構調整後，吸引到外國工程師來居住。
周江杰強調，他當選上任後，馬上要和新竹市政府談大新竹合併，推動大新竹共同生活圈計畫，全面升級施政效能，新竹縣、新竹市本身就是大新竹共同生活圈。現在已經有很多竹科工程師住在北埔、峨眉，因為他們距離園區近，其實這個車程的時間是非常節約，讓工程師能夠準時上下班，照顧工作也能照顧家人。
周江杰說明，大新竹生活圈計畫，會落實在下面四個面向：順暢交通熱區、平衡教育資源、提升醫療福利、共榮城鄉產業。
周江杰詢問在場鄉親，每一位在新竹縣居住的爸爸媽媽，心裡頭是否曾經想過，自己的孩子是不是在原來居住的地方就學？要不要遷戶籍到別的地方唸書得到比較好的教育？這件事情是不對的。
周江杰說明，各個鄉鎮在12年國教的基本邏輯下，每個孩子都應該在他們居住的社區、居住的鄉鎮，從他們居住的地方開始認識起，否則孩子在受到教育薰陶的過程中，相關的知識很可能是斷裂的。大新竹合併，平衡現在教育失衡的情況，讓每個孩子在他所居住的鄉鎮，能夠好好長大，安心長大。
周江杰也說，新竹縣、新竹市在台大的醫療系統裡頭，有新竹、竹北、竹東院區，這三個院區如果能夠跨縣市打造醫學中心等級的醫療品質跟，台灣大學的醫院應該要為大新竹地區大新竹居民，提供最優質醫療福利。
周江杰針對竹北市的發展認為，竹北市現在是新竹縣火車最重要引擎的力量，新竹縣除了21萬人口住在竹北市裡頭，還有36萬名新竹縣人住在其他12個鄉鎮，如何城鄉共同發展？大家都能夠安居樂業，都能夠享受新竹科學園區經濟發展的成果。竹北要強，其他鄉鎮也要強。新竹縣就是一個大家庭，沒有分溪南溪北，這些民生經濟事情在大新竹合併、大新竹共同生活圈的邏輯之下，沒有分溪南溪北，要成為一個讓大家榮耀的城市。
針對有人認為，大新竹合併可能是一種極權，可能會讓新竹縣鄉鎮市逐漸萎縮的情況。周江杰在政見會中大聲疾呼提醒，在座北埔峨眉的鄉親，難道新竹縣現在就沒有偏鄉嗎？北埔鄉的人口，跟所有鄉親報告，現在連尖石鄉的人口都不如，難道現在沒有人口流失的問題嗎？現在的資源配置，大家覺得公平嗎？縣市合併，提升行政效能，是非常重要的事。
周江杰也幽默表示，新竹縣說是科技的城市、說是智慧城市，他聽起來很想笑，覺得是笑話一樁。觀光商圈是北埔非常重要的經濟命脈，要跟外面的世界連結，經濟部雲世代計畫推動二、三年，新竹縣各個地區觀光商圈，沒有跟上電子支付這個世界、國內的趨勢，來自各個城市的觀光客，對於電子支付的需求到底存不存在？大家要認真思考，要不要提供這樣子的服務？中央相關的經費都準備好了，我們希望落實到地方上面來做。
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