台灣美食魅力席捲韓國！金宰佑夫妻也哈「這味」

台灣美食魅力無法擋，連韓國歐爸、歐逆都擋不住！交通部觀光局自11/16至11/20在韓國4大來台客源地區舉辦為期5天的台灣美食餐車巡迴活動，途經釜山、大邱、光州，在今（20）日最終站來到首都首爾市，每一站都可見到大批當地民眾排隊熱情響應，其中最終站觀光代言人金宰佑夫妻更牽手出席，讓現場驚呼連連！餐車中提供韓國人指名的「野十金九路線」（野柳、十分、金瓜石、九份）最具代表性美食，金宰佑夫妻也在活動中透露最愛台灣「這一味」，更曝光來台行程必會去逛夜市，呼籲韓國民眾：「我們台灣見！」
今日交通部觀光局舉辦的「台灣美食餐車巡迴」來到最終站－韓國首爾，過去5天中每一站都能看到大批民眾排隊，就是要品嚐當地人指名造訪的野柳、十分、金瓜石、九份地區經典台灣味，餐車也提供了的礦工便當與珍珠奶茶作為餐點，不僅有得吃還可以帶回家作紀念，除享用美食以外還可以把餐盒餐具帶回家作紀念，廣受韓國民眾好評。
金宰佑夫妻也特地出席與台灣觀光吉祥物「喔熊組長」合體，一起為臺灣觀光應援加油。金宰佑夫妻在活動中也談到對台灣美食的印象，表示提到臺灣，很多人必定會前往夜市、品嚐小吃，其實臺灣也有很多在地特色料理，更有值得嘗試的米其林與必比登推薦餐廳，直言造訪台灣必要逛夜市，「我們台灣見！」
觀光局指出，美食或特色小吃一直是國際旅客來臺主要的吸引力之一，也是臺灣推動國際旅客來臺的重要元素。這次舉辦的餐車巡迴活動也是臺灣邊境開啟後在韓國的首場大型實體活動，同時在線上及線下吸引韓國民眾的目光，官方臉書留言區也有不少韓國民眾敲碗安排其他地區，期待下次舉辦巡迴共襄盛舉。