遭圤智雨控訴「首回擊」！李妍瑾開酸：知名度現在你有了

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對此，圤智雨也發文反擊，控訴李妍瑾一天到晚發文公審他，「請問我每次要發妳的東西與妳喝醉的影片，是不是都有問過妳的同意才發的，但妳呢，有給過我尊重嗎」，更表示自己有4點比她前男友好，分別為「沒有家暴」、「沒有借錢」、「沒有提告」和「沒有偷吃」，且「公開交往」是兩個人的決定，「我沒拿槍逼妳，也沒人逼得了妳」。
圤智雨也稱自己曾勸過李妍瑾別在社群上和黑道要錢，但卻屢勸不聽，「放過妳身邊的人吧，我不應該一直被妳傷害，我可沒有對不起妳喔」，也解釋當時沒陪她去警局做筆錄，是因為前一天照顧李妍瑾到早上才睡，「我累的跟狗一樣，到後面我真的累到爆睡著了，妳也沒叫我呀，就會發裝睡的人叫不醒，很好，妳最棒了，最委屈了，當初妳身邊的人都叫妳不要借錢，妳有聽嗎？今天自己搞出來的壓力怪誰」？
李妍瑾隨後也在臉書發文，「風度在哪明眼人都看得出來，知名度現在你有了，我還有很多事要做，在弄下去，真的很疲累」，透露自己處於高壓的狀態，「我從沒迴避過，我敢面對是我知道與其沒完沒了那就畫下句點」。
李妍瑾接著說，「其實啊人認真做事總不會少回報，若人只需要出張嘴就能活那世界就和平了，我無法活在虛構的世界，因為我是一個在真實不過的人。看到一篇文不知道大家怎麼看？兩個人相處，委屈往肚子吞不叫假掰叫肚量老婆自己選的，對錯都挺老婆，不叫假掰，叫溺愛；對於人生的過客不惡言相向，不叫假掰，叫男人」。（編輯：郭佩蓉）