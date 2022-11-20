遭圤智雨控訴「首回擊」！李妍瑾開酸：知名度現在你有了

▲李妍瑾遭圤智雨控訴，不忍回擊了，表示「風度在哪明眼人都看的出來，知名度現在你有了，我還有很多事要做，在弄下去，真的很疲累」。（圖／翻攝李妍瑾FB）
▲李妍瑾遭圤智雨控訴，不忍回擊了，表示「風度在哪明眼人都看的出來，知名度現在你有了，我還有很多事要做，在弄下去，真的很疲累」。（圖／翻攝李妍瑾FB）

娛樂中心／綜合報導

2022-11-20 19:50:58

37歲女藝人李妍瑾（李妍憬）上月27日曬出床照「高調認愛」AV導演圤智雨，豈料才過不到一個月，女方今（20）日凌晨就證實分手消息，男方也在臉書發文反擊，引起熱議。對此，李妍瑾也表示「風度在哪明眼人都看的出來，知名度現在你有了，我還有很多事要做，在弄下去，真的很疲累」。

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▲37歲女藝人李妍瑾上月27日認愛AV導演圤智雨，不僅曬出兩人床照放閃，也親自透露兩人會在一起的原因。（圖／翻攝自李妍瑾臉書）
▲37歲女藝人李妍瑾上月27日認愛AV導演圤智雨。（圖／翻攝自李妍瑾臉書）
李妍瑾今凌晨在臉書發文，證實自己恢復單身，「自由身，但要回家顧Bibo了。一天不吃一天爆吃，我好撐但還想吃，是的，按照奇葩人生，我又單身了，史上最快終結篇，來首哭笑不得」。

▲李妍瑾（右）和姊妹淘合影，透露恢復單身。（圖／翻攝自李妍瑾FB）
▲李妍瑾（右）和姊妹淘合影，透露恢復單身。（圖／翻攝自李妍瑾FB）
對此，圤智雨也發文反擊，控訴李妍瑾一天到晚發文公審他，「請問我每次要發妳的東西與妳喝醉的影片，是不是都有問過妳的同意才發的，但妳呢，有給過我尊重嗎」，更表示自己有4點比她前男友好，分別為「沒有家暴」、「沒有借錢」、「沒有提告」和「沒有偷吃」，且「公開交往」是兩個人的決定，「我沒拿槍逼妳，也沒人逼得了妳」。

圤智雨也稱自己曾勸過李妍瑾別在社群上和黑道要錢，但卻屢勸不聽，「放過妳身邊的人吧，我不應該一直被妳傷害，我可沒有對不起妳喔」，也解釋當時沒陪她去警局做筆錄，是因為前一天照顧李妍瑾到早上才睡，「我累的跟狗一樣，到後面我真的累到爆睡著了，妳也沒叫我呀，就會發裝睡的人叫不醒，很好，妳最棒了，最委屈了，當初妳身邊的人都叫妳不要借錢，妳有聽嗎？今天自己搞出來的壓力怪誰」？

▲AV導演圤智雨發文反擊。（圖／翻攝自圤智雨臉書）
▲AV導演圤智雨發文反擊。（圖／翻攝自圤智雨臉書）
李妍瑾隨後也在臉書發文，「風度在哪明眼人都看得出來，知名度現在你有了，我還有很多事要做，在弄下去，真的很疲累」，透露自己處於高壓的狀態，「我從沒迴避過，我敢面對是我知道與其沒完沒了那就畫下句點」。

李妍瑾接著說，「其實啊人認真做事總不會少回報，若人只需要出張嘴就能活那世界就和平了，我無法活在虛構的世界，因為我是一個在真實不過的人。看到一篇文不知道大家怎麼看？兩個人相處，委屈往肚子吞不叫假掰叫肚量老婆自己選的，對錯都挺老婆，不叫假掰，叫溺愛；對於人生的過客不惡言相向，不叫假掰，叫男人」。（編輯：郭佩蓉）


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