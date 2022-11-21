周江杰辦新竹風狂遊戲場 嗨翻竹北

協辦單位包括光合人文教育工作室、黑龍騎士團、風向行銷有限公司、人本教育基金會新竹辦公室、兒童鐵道美術館、蒸氣試驗所、微光農園 Glimmer Farm、璞玉自然農場、大樹木工教室、玩印工作室、tung_baking甜點、新竹縣友善兒童促進會，他們響應起「國際兒童人權日」11月20日。彼此手牽手肉身霸佔大馬路，透過發起各式遊戲，各種好玩有趣的方式，呼應《聯合國兒童權利公約》第 31 條，兒童有權享受閒暇、玩耍和參與文化和藝術活動。
周江杰表示，今天的風狂遊戲場是一個示範。在遊戲的同時，也能認識自己的權益義務，懂得挑戰也懂得保護自已的安全。「孩童本身就是創造者」，風狂遊戲場透過滿滿的創意，鼓勵孩子嘗試挑戰，並協助孩子創造自己的冒險經歷。遊戲場以符合孩子的需求為優先，並超越市面一般制式化的設計，要讓已經成為大人的朋友們也深受吸引。
活動內容包括搖搖欲墜的「危險遊戲場」、擁有Maker精神的造飛車及投石機、五十台滑步車滿場甩尾的障礙賽道、以物易物的二手玩具小市集，以及鐵定會弄髒身體的粉筆區、泡泡區、絹印區、紙箱一堆區。整個公園都是孩童遊戲場。
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特公盟這份承諾書的訴求內容為：「1.正視極端氣候影響，設置遮蔭、戲水空間、優先採用自然鋪面。2.成立兒童遊戲推動專責單位，盤點城市空間。3.導入遊戲空間營運思維，讓遊戲權與安全天天不打烊。4.兒童實質參與入法化，實踐兒童公民權。」周江杰簽署，表示全部認同，也願意在當選後執行。
周江杰同時指出，現任縣政團隊近幾年推動的「3年投入2億元改造22座公園」的特色公園計畫，其中竹北市有19座、芎林鄉3座，其他11個鄉鎮連一座都沒有，這對其他鄉鎮的孩子來說相當不公平。
周江杰強調，特公盟追求給孩子好的公園，他不但認同也認為應該讓每個鄉鎮市都應該要有這麼好的公園和親子館，讓家長不必舟車勞頓，就近就可以帶孩子去玩，讓公園就在家旁邊，讓孩子出門就可以玩，這才是真正的城鄉共好。
周江杰指出，針對親子活動場域議題，他這次競選也提出一鄉鎮一親子館的政見，就是希望對媽媽、對孩子的照顧，能夠真正落實到每個鄉鎮，而不是集中在都會精華區，讓新竹縣所有的孩子都能夠享有同樣的歡樂童年，這才是真正的「幸福新竹縣」。