他翻24年前薪資袋「起薪40K」！台人憶當年：買房不是夢
近年來房價飆漲，但上班族的薪水調整幅度卻跟不上，讓不少年輕人認為買房根本就如夢想般遙遠。就有位男子翻出自己24年前剛退伍的「起薪40K」薪資袋，瞬間讓全場網友深陷美好回憶：當年買房不是夢。
一位男網友在臉書《爆廢公社二館》上發文分享，近期在家中翻找出在民國87至89年間的薪資袋，他想起當年自己剛退伍，就找到這一份工作，而從薪資袋上的數字發現，當時原PO大月能領到40175元，小月則有39875元，平均4萬月薪，更在民國89年2月時，連同年終一起領到6萬2。
原PO也回憶起當年情況，「那年代利息很高，買500萬元的房子頭期款就要150萬元，貸款1個月要繳3萬多元」，自己剛退伍，也不知道當時別人1個月的薪水是多少。
貼文曝光後，瞬間讓數千名網友深陷回憶中，並紛紛感慨「以前買房靠勞力，認真拚就有機會，現在要靠腦袋還有運氣才有機會」、「以前是你還能有買房的夢想，現在是想都不敢想，自備款嚇死人」、「以前利息高，但房價低、頭款少，好入手，現在利息低，但房價超高、薪水又低，連頭款都存不到了還想買房」、「以前利率高，攤還的本金+利息，賺得錢也夠繳」。（編輯：潘毅）