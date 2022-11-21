綠能政策助攻　前10月核准僑外投資金額達115億美元

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，10月核准有英商GRP III TAIWAN UK LTD以美金6260萬元，受讓取得永鑫能源股份有限公司股份270萬股等大型投資案。
根據經濟部資料顯示，今年前10月核准新設公司件數為1155件，新設公司投資金額5億640萬2243美元，折合新台幣約151億9206萬7281元。
核准新南向國家來台投資件數為382件，較上年同期減少13.38%，投資金額計19億3107萬元美元，折合新台幣579億3210萬元，較上年同期增加120.40%，其中投資來源地主要為澳大利亞、新加坡及泰國。
在陸資來台投資方面，前10月核准陸資來台投資件數為39件，較上年同期增加21.88%，投資金額共計2128萬3000美元，折合新台幣6億3849萬元，較上年同期減少48.47%。
經濟部表示，自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准陸資來臺投資件數為1549件，核准投資金額共計25億4880萬9000美元。
對外投資方面，今年1至10月核准對外投資件數為448件，較上年同期增加32.94%，投資金額共計美金83億3092萬4000元，折合新台幣2499億2772萬元，較上年同期減少11.58%。
核准對新南向國家投資件數為127件，較上年同期增加20.95%，投資金額共計美金46億7362萬2000元，較上年同期減少15.01%，其中投資金額較大者為新加坡、越南及澳大利亞。
對中國大陸投資方面，前0月核准對中國大陸投資件數為296件，件數較上年同期減少15.19%，核准投資金額共計美金41億6353萬2000元，較上年同期減少3.20%。