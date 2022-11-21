產業前景仍有下修變數 參與市場行情這些領域站穩腳步
受惠台股近一個月自低點反彈、台股高股息ETF持續吸引市場資金青睞，截至11月17日為止，近一個月績效前四名皆有8%以上的報酬表現，其中前三名在「電腦硬體」及「半導體」產業都有較高的占比。有專家提醒投資人，在電子產業前景依舊有下修變數的情況下，不要忘了風險意識，聚焦電子、傳產、金融產業中獲利穩健。此外，若能在折價時買進，還能多吃到市價向淨值靠攏的這段價差，收資本利得放大效果，建議把握折價時買進的撿便宜好時機。
觀察台股半導體指數近一個月「上演一個人的武林」，自10月17日以來上漲了21.8%；凱基台灣優選高股息30ETF基金經理人施政廷表示，分析半導體產業近期大漲原因，主要來自兩股動力，一是半導體為今年以來獲利下修幅度較小、但股價跌較深的族群，美國聯準會升息放緩後跌深反彈，進行評價面的修復；二是美國零售銷售優於預期，市場聯想年底消費旺季可望消化庫存，半導體產業庫存調整結束時間或有可能從2023年第三季提前至第二季，激勵相關族群走出一波反彈行情。
施政廷指出，過去一個月受市場情緒牽動，半導體類股有一波評價面修復的走勢，台股高股息ETF中成分股跟半導體沾上邊的，也跟著水漲船高；但後續股價續航力還需要電子產業前景持續向上，加上記憶體大廠減產決定反映看淡明年產業前景，讓相關族群股價暫時熄火。
在電子產業前景依舊有下修變數的情況下，施政廷建議投資人在參與市場行情之餘，不要忘了風險意識，聚焦電子、傳產、金融產業中獲利穩健、基本面無虞的優質企業，更有機會抵禦景氣逆風。待市場不確定性消除後，在景氣逆風時有能力持續獲利且可配發穩定股息的族群，更有機會率先獲得市場青睞。建議投資人綜合考量股息發放、股價動能，不以高股息為單一因子考量，以免誤踩已過產業高點的弱勢股，以免賺了股息卻賠了價差。