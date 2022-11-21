中華電信加薪卻對半砍　工會提兩大訴求

▲中華電信工會提出兩大訴求，首先是應立刻補足 2021年度未加薪2500元，加上本年度加薪5000元，總共加薪7500元，第二是立刻遵守承諾，調整新制勞退提撥率至15%以上。（圖／記者周淑萍攝）
▲中華電信工會提出兩大訴求，首先是應立刻補足 2021年度未加薪2500元，加上本年度加薪5000元，總共加薪7500元，第二是立刻遵守承諾，調整新制勞退提撥率至15%以上。（圖／記者周淑萍攝）

記者許若茵／台北報導

2022-11-21 14:55:38

中華電信工會今 （21）日動員各地分會幹部與會員，前往中華電信總公司門口，表示中華電信並未依照對外宣稱幅度加薪，要求中華電信應立刻補足2021年度未加薪的2500元與今年度加薪5000元，並應調整新制勞退提撥率至15%以上。

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中華電信工會指出，根據10日新聞報導，電信三雄10月財報出爐，中華電信公司在全體員工努力下表現亮眼，蟬聯電信業每股獲利王，但在不斷獲利的同時，工會卻感受到公司毫無誠信，已經嚴重損害勞資關係，因此今工會發動動員，提高抗爭層級，請中華電信公司懸崖勒馬，不要一錯再錯。

中華電信工會提出兩大訴求，首先是應立刻補足 2021年度未加薪2500元，加上本年度加薪5000元，總共加薪7500元，第二是立刻遵守承諾，調整新制勞退提撥率至15%以上。

中華電信工會說明，中華電信公司在2021年度加薪部分，並未依照對外宣稱幅度加薪，造成基層員工實質損失，因此工會主張，在去年獲利，今年前10個月更加獲利的狀況下，當然應該補足去年未加薪額度，並且再繼續加薪，以慰勉辛勞打拼的員工。

中華電信工會提到，近日主計總處公布10月消費者物價指數（CPI）年增 2.72%，重要民生物資更大漲6.9%，創逾13年半新高，已經造成勞工所得實質倒退，政府面對相關問題，連續提高基本工資，希望不要降低最基層勞工的生活水準，共同對抗後疫情時代嚴重通膨的現狀，中華電信公司高層在10月協商會中，卻表示只願意發放一次性獎金，「成為全台灣雇主的惡質示範，實在令人心寒憤怒」。

中華電信工會也說，94年7月1日後進入公司的會員，依照勞工退休金條例規定，由雇主每月提撥其薪資6%至勞工退休金個人專戶，但眾所皆知，新制退休金與適用勞動基準法舊制年資領取的退休金差距極大，前者的退休金依公式計算，是後者一半不到，當年政府說 ｢先求有再求好｣，可是國營事業員工本來就不會遇到關廠工人領不到退休金的問題，所以勞退新制等於是降低國營事業員工的勞動條件，工會願意肩負起責任，要求公司當領頭羊，提高勞退新制提撥，作為全台灣所有企業的表率，由國家帶頭作到退休金｢先求有更求好｣。

為避免兩種制度形成差異現象，更希望促進中華電信公司有競爭力繼續留住年輕人才，工會說，已多次建請交通部與公司，帶頭將新制勞退提撥率由6%調升為15%，中華電信公司曾於3月協商會中承諾朝工會建議規劃，卻於10月份協商會中確定跳票，主動破壞勞資和諧，辜負基層期待，更凸顯出其以利潤為一切目標的剝削思維，要求公司遵守承諾，如果公司不立刻給予正面回應，工會將立刻升高抗爭層級，為接下來的全面罷工行動展開第一場暖身。

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