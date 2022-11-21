登合歡東峰看日出！9遊客紮營還砍杜鵑生火 超慘下場曝
有登山客在合歡東峰上，發現竟有山友疑似偷砍野生高山杜鵑樹枝來生火，氣得PO網並報警，保安警察第七總隊第六大隊表示等警方獲報後上山，發現肇事者為6名外國人、3名台灣人，坦承因要等日出才撿樹枝生火，但否認砍樹，一行人被帶回訊後被移送；由於在森林區內未經許可營火，違反法規，將依森林法56條處新台幣12萬-60萬，另外採取高山杜鵑進行營火，依森林法50條觸犯竊盜罪，可處6個月以上5年以下有期徒刑，處30萬以上600萬以下罰鍰。
有網友在臉書社團「合歡山系(台14、台8、台7甲)路況氣候雪況星況分享」分享此事，並上傳多張合歡山東峰山頂上數株杜鵑樹被砍倒的照片，直呼「到底是誰砍掉這些杜鵑實在是有夠誇張！」，對此，保七總隊第六大隊表示，事發後獲報有民眾在山頂生火，19日22時便立即派員上山，到現場發現9位遊客紮營生火，一行人有6位外國人及3位台灣籍遊客。
針對是否砍高山杜鵑樹枝生火，該群遊客供稱攀登合歡東峰想要看日出才撿樹枝來生火，並沒有砍樹，警方先將一行人以及證物帶回釐清。
太魯閣國家公園管理處說明，在森林區內未經許可營火，將依森林法處新台幣12萬至60萬；若採取高山杜鵑進行營火，依森林法觸犯竊盜罪，可處6個月以上5年以下有期徒刑，30萬以上、600萬以下罰鍰。另外也觸犯國家公園法搭帳篷起火，各罰1500元罰鍰、攜帶小狗另罰600元。（編輯：林莞茜）