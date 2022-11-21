中職／第一時間知道年度大獎得主！中職頒獎典禮開放售票

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今年球季雖因疫情影響，各球隊都遭遇戰力調度挑戰，但在聯盟、球團、球迷一同「鬥陣相挺」之下，中華職棒創造了更多可能性，包括順利復辦的明星賽、不同以往的季後賽、最熱血刺激的台灣大賽，因為有大家的共同努力，讓中華職棒33年順利畫下完美句點。
沒有球迷的全力支持，中華職棒也無法順利完成賽季，這趟不可思議的旅程，球迷也不能缺席，因此「2022明台產險中華職棒頒獎典禮」開放球迷共同參與，推出限量288席1,800元套票，（含價值2,500元以上商品），更有機會抽中只送不賣的中信兄弟球員同款封王護目鏡，以及TEAM TAIWAN球員版球衣(市值4,880元)、球員版球帽(市值2,280元)、球員版後背包(市值3,880元)， 23日中午12時起於全家售票系統開放購票，民眾可到全家便利商店FamiPort或是FamiTicket全網購票網搶購。
「2022明台產險中華職棒頒獎典禮」明台產險與中華職棒與大家一起「鬥陣相挺」，攜手打造典雅而隆重的年度盛會，明台產險在台服務超過60年，秉持集團活絡體育、促進社會健全發展的理念，長期關注及支持棒球運動，今年的頒獎典禮明台產險也不缺席，邀請球迷朋友一起進場參與選手的高光時刻。
頒獎典禮相關訊息，敬請持續鎖定中華職棒官網、中華職棒Facebook官方粉絲團、官方Instagram，就能掌握第一手資訊。售票請洽全台全家便利商店FamiPort或FamiTicket全網購票網：http://www.famiticket.com.tw