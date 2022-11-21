連二黑！10月外銷訂單年減6.3%　創自2020年2月最大減幅

▲經濟部統計處今（21）日公布10月外銷訂單554.0億美元，月減9.1%，年減6.3%。（圖／NOWnews資料照片）
▲經濟部統計處今（21）日公布10月外銷訂單554.0億美元，月減9.1%，年減6.3%。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

2022-11-21 16:57:02

經濟部統計處今（21）日公布10月外銷訂單554億美元，創歷年同月次高，但年減6.3%，寫下連二黑紀錄，也創下2020年2月以來最大減幅，統計處黃于玲處長說明，雖國際品牌智慧手機新品效應等需求延續，不過全球經濟受通膨及升息影響，終端需求續弱，客戶持續進行庫存調整，11月外銷訂單恐難翻紅。

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經濟部指出，雖然國際品牌智慧手機新品效應、新興科技應用、數位化及雲端資料處 理需求延續，不過全球經濟受通膨及升息影響，終端需求走弱，客戶持續進行庫存調整，加上上年同月基期較高，10月外銷訂單554.0億美元，月減9.1%，年減6.3%。

黃于玲表示，10月外銷訂單不但連二黑，更創下繼2020年2月以來最大減幅。不過，累計1至10月外銷接單5644.7億美元、年增4.4%，創歷年同期新高。

經濟部按貨品別觀察，各主要貨品接單均受終端需求走弱，產業鏈調整庫存影響，其中，在科技類貨品方面，電子產品受惠5G、高效能運算、車用電子等新興 科技應用需求續強，以及年底備貨挹注，使得接單仍年增9.6%。

資訊通信產品因手機新品效應及數位轉型需求持續，推升接單動能，抵銷部分減幅，導致年減0.3%。光學器材則因市場需求續疲，接單年減43.4%。

至於在傳統貨品方面，因業者對設備投資意願轉趨保守，加上部分產品價格低於上年同月，使塑橡膠製品、基本金屬、化學品及機械皆呈年減 。

根據經濟部資料顯示，10月份外銷訂單海外生產比53.7%，較上年同月上升0.7個百分點，主要是由於高海外生產比的科技類貨品整體接單仍呈增加，而低海外生產比的傳統貨品接單仍呈減少所致。

黃于玲指出，雖然車用電子、高效能運算、雲端資料中心等新興應用及數位轉型商機持續，加上歐美年終採購旺季及農曆春節備貨需求陸續釋出，均可望挹注外銷接單成長動能，但全球通膨及升息壓力續處高檔、 俄烏戰爭未歇，以及中國大陸堅持清零政策，「將增添經濟前景不確定性，恐持續影響外銷接單表現。」

經濟部預估，11月外銷訂單金額恐達540億美元至506億美元，年減17.6%至年減14.5%，估計跌幅將達雙位數，有極大的機會掉入「連三黑」。

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