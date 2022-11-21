汪小菲的S Hotel多高檔？內部奢華曝光 隔離可爽吃龍蝦
▲S Hotel驚傳恐遭台北地方法院核發扣押命令。過去曾因高檔防疫旅館爆紅，隔離還能吃到龍蝦、紅蟳米糕等高級料理。（圖／NOWnews資料照片）
藝人大S與前夫汪小菲去年結束婚姻關係，未料竟今（21）日竟傳出男方不肯支付前妻生活費，積欠逾500萬元台幣，逼得大S下狠手向台北地方法院聲請強制執行，今（21）日台北地院已向汪小菲核發S Hotel扣押命令。S Hotel是汪小菲以前妻大S取名，座落於台北市敦化北路黃金地段，實際造訪官網及官方臉書不難看見其奢華的風格，由知名設計師菲力普∙史塔克(PHILIPPE STARCK)親自擔綱設計，打造101間優雅精美的客房，集時尚風格、高雅品味和愉悅氛圍於一身，營造充滿藝術感的舒逸空間。在疫情最嚴峻時期該飯店曾加入防疫旅館行列，包括王力宏等知名藝人都曾入住，以奢華出名，隔離餐竟可吃到整隻龍蝦、紅蟳米糕等，頗受消費能力強的旅客歡迎。
S Hotel位於台北市蛋黃區松山區敦化北路上，距離松山機場僅需4分鐘左右車程，相當方便，也因此有不少來台隔離的旅客選擇此飯店，最高級的豪華房型一晚就要價7700元，鎖定消費能力高的商務客、陸客。前3年S Hotel加入防疫旅館，就以高設計感的裝潢、奢華精緻的餐點屢上版面，根據「 防疫旅館小幫手」指出，S Hotel是由世界級的設計師操刀設計，因此居住空間採光非常好，每一間房都有全景窗、辦公桌，非常適合商務人士或對隔離居住空間有要求的人。 造訪 ▲根據「防疫旅館小幫手」指出，S Hotel是由世界級的設計師操刀設計，因此居住空間採光非常好，每一間房都有全景窗、辦公桌，非常適合商務人士或對隔離居住空間有要求的人。（圖／翻攝自S Hotel臉書） S Hotel官方臉書可瞥見當初在辦設防疫旅館時飯店的樣貌，今年3月份飯店推出「尊榮專案3.0」，不僅讓隔離房客有「光氫離子空氣淨化樓層」可以使用，還有客房配置專業健身器材等，相當豪華。餐點部分飯店也非常大手筆，有法式油封鴨、鮑魚粥、波士頓活龍蝦、扇貝等等，還有鼎泰豐經典小籠包、炒飯套餐可吃，讓不少旅客讚不絕口。
即便汪小菲爆出S Hotel被核發扣押命令一事，似乎沒有太影響到訂房狀況。實際打開官網訂房頁面可發現，雙床房12月聖誕檔期已經沒有空房，跨年檔期則還可預訂；雙人房則每個禮拜六都無空房，跨年、平安夜都已客滿的狀態。而要價7700元的豪華房則都還可預訂住房。另外根據《EToday東森新聞雲》報導，地籍謄本顯示S Hotel所在商辦大樓為龍巖集團所有，而且經查該飯店並不在汪小菲名下，而是「租來經營的」，恐怕較難強制執行查封。
▲餐點部分飯店也非常大手筆，有法式油封鴨、鮑魚粥、波士頓活龍蝦、扇貝等等，還有鼎泰豐經典小籠包、炒飯套餐可吃，讓不少旅客讚不絕口。（圖／翻攝自S Hotel臉書）