疫苗保護力報告出爐！　「這組合」最慘應再接種次世代

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指揮中心公布數據 多打一劑疫苗風險就減2倍疫苗雖有臨床試驗證明它的安全性、保護力，但民眾仍然懷疑COVID-19疫苗打了真的有效嗎？指揮中心公布COVID-19疫苗保護效益分析資料，透過傳染病通報系統、預防接種系統等，收集2021年3月22日到2022年9月30日全國2300萬人的確診、中重症、死亡、疫苗接種、接種劑數等資料，進行回溯性世代研究。
指揮中心發言人莊人祥表示，從去年3月22日開始收集資料，是因為這天國內開始接種第一劑AZ疫苗，而資料收集到今年9月30日，是因為9月下旬開始有次世代疫苗接種，指揮中心希望在這期間先來了解國內單價疫苗接種保護效益。
根據指揮中心公布的資料顯示，國內大概有67%民眾至少接種3劑疫苗，一劑都沒接種的民眾約佔14.1%。這些沒接種的民眾後來發生中重症的比率為每千人分之4.4；接種一劑疫苗的中重症發生比率為每千人分之2.2；接種兩劑的發生比率為每千人分之1.1；接種三劑為每千人分之0.6。莊人祥表示，從資料中可以看到每接種一劑疫苗，中重症發生率就減少大約2倍，而這樣的情形在死亡發生率上也是一樣。
前2劑打AZ保護力較差 應再接種次世代疫苗此外，指揮中心也分析了AZ、莫德納、BNT、高端不同的組合，在中重症、死亡的保護效力如何。不分年齡層來看，「2劑AZ+莫德納」的保護效力最低，中重症保護效益為69.8%，死亡保護效益為61.1%。而整體看起來，前兩劑打AZ的民眾不論第三劑打什麼廠牌的疫苗，其保護力都比前2劑打高端、莫德納、BNT疫苗的民眾低。
莊人祥表示，目前變異株持續流行，疫苗保護效力事實上也會隨著時間慢慢降低，建議「前兩劑施打AZ疫苗」的民眾，應接種次世代追加劑疫苗，以獲得更好的保護力。
從指揮中心公布的資料中也可看到，不分年齡層，最強組合為2劑BNT+莫德納，在中重症有96.1%的保護效益，死亡有96.2%。而像是三劑BNT、2劑高端+BNT的組合，中重症、死亡保護效益也有在95%上下。
而指揮中心也根據資料整理出了另外2個結論，第一，打疫苗者比未打疫苗者，可確實減少中重症跟死亡的發生，第二，無論是哪一種疫苗組合，在避免中重症及死亡的保護效益上，都優於未打滿三劑的人。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55844
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