47歲吳依霖「身材縮水」花15萬改造內衣 曝每日保養秘訣
有「髮神」之稱的造型師吳依霖，今（21）日擔任美腿機品牌一日店長，時常於節目《女人我最大》亮相的她，雖然已「封刀」5年，但她溫柔、專業的形象深植人心。47歲的吳依霖臉蛋、身材保養得意，說到祕訣，她透露每天早上都會拉筋30分鐘，也會請專業老師到家裡「全身撥筋」，一週定期一次，這些都是她超過10年的習慣。
身高165公分的吳依霖，先前因接下瘦身廣告邀約，前後差了4公斤，「我拍廣告時是45公斤左右，現在49公斤左右，是在沒有瘦身的狀態下。」也對自己的上圍感到自豪，「我當時是F，現在已經縮水到D了。」還透露砸大錢改衣服，光是內衣就花了15萬元，「我對內衣很講究，有分無痕、半罩式、家裡穿、錄影穿或是運動穿。」而對蝴蝶結、蕾絲情有獨鍾的吳依霖，自爆曾買過一件快2萬元的內衣，和接近1萬元的內褲。
談到婚姻，吳依霖坦言沒有一定要嫁人，自嘲很難找到對象，「我這麼難控制、潔癖，可以關在家裡一個月不出門，我能隔絕到這種程度。」至於是否會像大S一樣，和舊愛重新聯繫後閃婚，她堅定地說：「電話都沒留，我分開每一任，都不會記得，甚至連名字都會忘記。」理想類型是要思想、經濟獨立，可以大男人，但要有溝通空間。另外，吳依霖也相當重視婆媳之間的關係，「婆婆這部分，對一個要出嫁的女孩子很重要，她可以不支持妳、不疼妳，但她立場一定要中立。」