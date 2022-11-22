泰雅族女性用電影代替織布！金馬導演陳潔瑤感言惹哭Lulu
電影《哈勇家》劇情呈現溫暖、可愛的家庭故事，由導演陳潔瑤、《刻在你心底的名字》監製瞿友寧以及《可不可以，你也剛好喜歡我》監製梁宏志聯手打造，找來黃瀞怡（小薰）、陳宇及新人林亭莉和黃信赫及許多素人演員共同演出，19日獲頒第59屆金馬獎「最佳導演」、「最佳女配角」2大獎項，導演陳潔瑤深刻又動人的致詞，也引起網友熱烈討論。
導演陳潔瑤勇奪第59屆金馬獎「最佳導演」獎項，成為台灣首位獲得此獎項的女性導演，她不給演員看劇本，也強調自己就不帶小抄在台上的致詞，說出不少深刻又動人的金句，她表達出很多創作人的心聲說：「我們不是對手，我們不需要靠競爭來證明自己的創作，感謝金馬獎給這個舞台讓我們能被看見。」真摯動人的感言也引發網友們熱烈討論。導演陳潔瑤有感而發：「我是一個泰雅族的導演，在我們以前的文化裡，成年的女性應該要會織布，但是我不會織布。但我很幸運的是，在當代我可以用電影代替織布來講我的故事。」更鼓勵部落的小朋友可以用自己的方式表現部落的精神和價值，可以盡情展現自我。
同為泰雅族的LuLu 黃路梓茵，也在臉書PO文直呼：「我要哭了，這段感言講的太棒了！在家瘋狂鼓掌，有備而來又充滿智慧的泰雅導演。雖然我還不認識她，身為泰雅族的一員我好替她開心，也覺得好榮耀！」首次演戲的素人演員林詹珍妹獲得「最佳女配角」的肯定，讓她大感意外也非常開心，林詹珍妹的部落更大放煙火慶祝，她開心的表示：「是張艾嘉頒獎給她，讓她非常感動，要在家裡找個好地方，好好收藏獎座。」