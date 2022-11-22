精品星悅航空來了！4大行程爽玩北九州 最快1月就可飛
日本星悅航空堪稱「精品級航空」睽違3年回來了！經過新冠疫情肆虐封鎖國際旅行，星悅航空這次回歸攜手4大台灣旅行社強勢搶攻寒假、過年市場，包括鳳凰旅行社、五福旅遊、信安旅行社、百威旅行社，1/15首航帶你暢玩北九州。首航日後搭乘星悅指定6班機還可以拿精美禮品，包含北九州市政府贊助提供的明信片組，首航包機限定則能獲得航空公司加碼首航禮品組合，以及星悅航空LOGO玻璃杯，讓你不僅有得玩還有得拿！
星悅航空宣布回歸，預計將在明年1/15首航從台北出發北九州，後依次1/20、1/25、1/30、2/4、2/9過年寒假期間與台灣4大人氣旅行社配合包機行程。去程航班 02:30從台北桃園機場出發，05:50 北九州機場抵達；回程則是23:30 北九州機場出發，隔天01:00台北桃園機場抵達。行李托運方面，每人一件 10 公斤手提行李、30 公斤托運行李（不限件數）。
搭乘包機到當地，旅客可以選擇4大旅行社任一行程，像是鳳凰旅行社從長崎出發，經過熊本、大分、福岡，一路玩到北九州，尋訪亞洲最大休閒度假主題樂園「豪斯登堡」、九州著名觀光景點—長崎哥拉巴蝴蝶夫人公園、和平公園；「九十九島遊船」三合一，包含珍珠遊覽船、西海珍珠水族館、體驗挖珍珠樂趣（出發日：1/15, 1/30, 2/4, 2/9）。或是百威旅遊，從山口出發，行經佐賀、大分、福岡，再到北九州，暢玩被日本女性票選為「最愛景點」的湯布院藝術溫泉小鎮；童話控最愛的湯布院童話村，一次感受當愛麗絲西方童話碰上宮崎駿日式美學的奇妙火花！更多資訊可上各活動官網查詢。