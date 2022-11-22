北京疫情防控「扛不住了」！戰狼胡錫進遭封控5天吐心聲
北京疫情從官方加緊封控看來明顯嚴峻，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進作為「中共喉舌」近來對於當局防疫措施頗有怨言，根據胡錫進個人微博透露，他在北京的住處大樓出現確診者，因此從20日晚間起被強制關在家5天出不了門，這也讓他坦言北京的疫情防控面臨到前所未有的壓力。
國際中心楊智傑／綜合報導
北京今日通報新增274例本土確診者、1164例本土無症狀感染者，北京市疾控中心也指出現在北京面臨新冠疫情發生以來最複雜、最嚴峻的防控形勢。曾經的「戰狼」環時前總編胡錫進指出，自己居住的大樓內出現陽性患者，因此整棟大樓從20日晚間開始都被要求待在家裡5天出不了門，面對未知的疫情封控情勢，胡錫進也只能感嘆「希望不會5天加5天」。
胡錫進表示，北京從20日當天起確診人數將近千人，按過去的防疫措施執行，光是找到一個確診病例就會至少有百人因此被集中隔離，北京這些確診人數當中266例為篩查人員，若照舊有方式會有3萬多人被隔離，然而集中隔離資源明顯不夠了，所以必須讓大部分人改為居家隔離。
胡錫進認為北京目前整體疫情防控體系面臨前所未有的壓力，這得歸咎於「精準防疫」所需的足跡調查、高風險人員管控需要耗費大量人力與資源，過去北京的防控體系要應對1天上百個病例能夠輕易做到，但是隨著變異株傳播速度過快，現在1天上千個例已經超出北京基層和社會能應對疫情的能力了。